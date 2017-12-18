37-летняя Екатерина Гордон рассказала о своих ошибках с мужчинами и о том, что нельзя пытаться склеить брак с помощью детей.

Екатерина Гордон — мама двоих детей, успешная бизнес-леди, начинающий политик. Кажется, что у нее всегда и на все есть время. В недавнем интервью она рассказала, что главный ее секрет — правильное планирование. И отношения с мужчинами она строит исходя из своего графика и «работы над ошибками».

«Мы с любимым не пересекаемся в работе, но вместе выстраиваем наш быт и нашу семью. Для меня это идеальный вариант. Я не нуждаюсь в поддержке в бизнесе, и я не хочу тратить свое время на поддержку его бизнеса», — заявила она в откровенном интервью для «Летидор».

«У меня были времена, когда я выстраивала компанию человеку, занималась пиаром. Все это — силы, потраченные в никуда. Никакой благодарности я за это не получила», — объяснила Катя.

«Сейчас я понимаю, что мне комфортно, когда у каждого есть свое дело: у мужчины свое, у меня свое. Я считаю, что каждый должен делать свое дело, зарабатывать свои деньги. А дальше, если у мужчины возникает желание содержать семью — это замечательно, если такой возможности нет, я справлюсь самостоятельно», — отрезала она.

Своих сыновей Гордон планирует воспитать настоящими мужчинами. Судя по недавнему видеоролику в ее блоге, у нее это отлично получается.