Катя Гордон откровенно об отношениях: «Не хочу тратить свое время на поддержку его бизнеса»
Екатерина Гордон — мама двоих детей, успешная бизнес-леди, начинающий политик. Кажется, что у нее всегда и на все есть время. В недавнем интервью она рассказала, что главный ее секрет — правильное планирование. И отношения с мужчинами она строит исходя из своего графика и «работы над ошибками».
«Мы с любимым не пересекаемся в работе, но вместе выстраиваем наш быт и нашу семью. Для меня это идеальный вариант. Я не нуждаюсь в поддержке в бизнесе, и я не хочу тратить свое время на поддержку его бизнеса», — заявила она в откровенном интервью для «Летидор».
«У меня были времена, когда я выстраивала компанию человеку, занималась пиаром. Все это — силы, потраченные в никуда. Никакой благодарности я за это не получила», — объяснила Катя.
«Сейчас я понимаю, что мне комфортно, когда у каждого есть свое дело: у мужчины свое, у меня свое. Я считаю, что каждый должен делать свое дело, зарабатывать свои деньги. А дальше, если у мужчины возникает желание содержать семью — это замечательно, если такой возможности нет, я справлюсь самостоятельно», — отрезала она.
Своих сыновей Гордон планирует воспитать настоящими мужчинами. Судя по недавнему видеоролику в ее блоге, у нее это отлично получается.
«Я их учу простым вещам: нужно быть сильными, нужно брать ответственность за свои поступки и ошибки, нужно любить женщин. Я считаю, что мужчина должен быть щедрым, сильным и не злым. Вот этому я и учу своих детей. Сильный человек переживет любые сложности. Конечно, я не могу застраховать своих детей от ошибок. Я написала песню, она называется «Сыну». Это такое послание в будущее. Настанет день, когда меня не станет. Но я незримо всегда буду с ними рядом. И они это знают», — поделилась звездная мама.
Фото: instagram