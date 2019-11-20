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Катерина Шпица впечатлила поклонников необычной фотосессией в пальто over size: «Какая загадочная девушка»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Катерина Шпица выглядит намного моложе своего возраста

Фото: Instagram

Другой одежды на актрисе не было.

Катерина Шпица приняла участие в фотосессии для глянца, во время которой позировала в пальто на обнаженное тело. Результатами работы актриса поделилась с подписчиками в Instagram.

В подписи к фото Катерина посоветовала фолловерам согревать друг друга. «В четверг по прогнозу будет мороз (-3) и солнце. А завтра последний промозглый демисезонный день. Согревайте друг друга...», — написала она.

«Катя, вы прекрасны», «Какая загадочная девушка», «Какая красотка», «Новый образ, такой, что трудно представить. Красота умопомрачительная», «Супер», — оценили работу подписчики в Instagram.

На днях Катерина Шпица показывала, как провела выходной с мамой, с которой устроили культурный девичник. Тогда под снимком с родительницей 34-летняя актриса отметила, что именно от мамы ей досталась «легкая молодость», которая так удивляет ее поклонников.

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram, пресс-служба

Видео: Instagram

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