Катерина Шпица впечатлила поклонников необычной фотосессией в пальто over size: «Какая загадочная девушка»
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Фото: Instagram
Катерина Шпица приняла участие в фотосессии для глянца, во время которой позировала в пальто на обнаженное тело. Результатами работы актриса поделилась с подписчиками в Instagram.
В подписи к фото Катерина посоветовала фолловерам согревать друг друга. «В четверг по прогнозу будет мороз (-3) и солнце. А завтра последний промозглый демисезонный день. Согревайте друг друга...», — написала она.
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В четверг по прогнозу будет мороз (-3) и солнце. А завтра последний промозглый демисезонный день. Согревайте друг друга... А это фото и другие можно найти в ноябрьском номере журнала @atmosphera_mag ⠀ photo @andrianova.k.d ❤️ light @anna_artlight style @natashasych makeup @minaeva_makeup hair style @dardarya design @letme.setdesign director @badmadbelka producer @svetlanadadayan interview @lokteva_style
«Катя, вы прекрасны», «Какая загадочная девушка», «Какая красотка», «Новый образ, такой, что трудно представить. Красота умопомрачительная», «Супер», — оценили работу подписчики в Instagram.
На днях Катерина Шпица показывала, как провела выходной с мамой, с которой устроили культурный девичник. Тогда под снимком с родительницей 34-летняя актриса отметила, что именно от мамы ей досталась «легкая молодость», которая так удивляет ее поклонников.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram, пресс-служба
Видео: Instagram
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