Катерина Шпица впечатлила поклонников необычной фотосессией в пальто over size: «Какая загадочная девушка»

«Катя, вы прекрасны», «Какая загадочная девушка», «Какая красотка», «Новый образ, такой, что трудно представить. Красота умопомрачительная», «Супер», — оценили работу подписчики в Instagram.

На днях Катерина Шпица показывала, как провела выходной с мамой, с которой устроили культурный девичник. Тогда под снимком с родительницей 34-летняя актриса отметила, что именно от мамы ей досталась «легкая молодость», которая так удивляет ее поклонников.