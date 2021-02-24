Катерина Шпица вышла замуж

Ранее она рассказала, что своего избранника считает практически идеальным, и даже самоизоляция никак не сказалась на их отношениях.

«Мы не испытываем трудностей в этом плане. Оба занимаемся любимым делом. Физическая усталость, которая иногда накатывает, — ничто по сравнению с эмоциональным выгоранием от рутины, а нам это не грозит. Чуть труднее совмещать карьеру и материнство. Ребенку сложнее объяснить, почему проводишь с ним не так много времени, как хотелось бы. Берем качеством, а не количеством! В моих же отношениях с Русланом нет ни тени зависти, ревности или зависимости. Самолюбиями мы не меряемся. Нам хорошо вместе, но и в разлуке каждому из нас есть, чем заняться. Саморазвитие не имеет передела», — говорит Катерина.

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