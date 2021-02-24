Катерина Шпица вышла замуж
Фото: www.instagram.com/katerinashpitsa/?hl=ru
Катерина Шпица замуж за своего возлюбленного по имени Руслан. Фотографии со свадьбы с кольцами появились в микроблоге актрисы.
Поклонники тепло поздравили актрису.
Замуж Катерина собиралась уже давно, ещё прошлой весной – однако помешала пандемия коронавируса. В одном из интервью актриса призналась, что хочет настоящее и торжество, и совсем не собирается выходить замуж в масках.
Ранее она рассказала, что своего избранника считает практически идеальным, и даже самоизоляция никак не сказалась на их отношениях.
«Мы не испытываем трудностей в этом плане. Оба занимаемся любимым делом. Физическая усталость, которая иногда накатывает, — ничто по сравнению с эмоциональным выгоранием от рутины, а нам это не грозит. Чуть труднее совмещать карьеру и материнство. Ребенку сложнее объяснить, почему проводишь с ним не так много времени, как хотелось бы. Берем качеством, а не количеством! В моих же отношениях с Русланом нет ни тени зависти, ревности или зависимости. Самолюбиями мы не меряемся. Нам хорошо вместе, но и в разлуке каждому из нас есть, чем заняться. Саморазвитие не имеет передела», — говорит Катерина.
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Фото и видео: Instagram Катерины Шпицы
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