«В те времена уже были смартфоны?»: Екатерина Шпица выложила закулисное селфи в историческом образе
Фото: www.instagram.com/katerinashpitsa/
Екатерина Шпица выложила фотографии с «работы» — актриса примерила на себя образ в шикарном историческом наряде и с элегантной прической с кудрями.
«Вчера был мой дружеско-семейный праздник с разговорами, танцами и позже — слайдами на стене гостиной до часу ночи... А в 8:30 я уже была на съемочной площадке. И все ок! Каков секрет? Мера! Во всем, кроме любви!», — пишет актриса.
Поклонники сделали актрисе массу комплиментов — в таком образе она действительно выглядит роскошно.
«Классное сочетание: женственная актриса и мужественный оператор», «Всегда верил, что в те времена уже были смартфоны))))», «Представляю себе удивление дамы времен такого наряда при виде смартфона. Можете изобразить ее реакцию на это чудо техники?», «Катюша, я вас обожаю, будьте здоровы и счастливы», «Творческого вдохновения и терпения на сьемочной площадке, лояльности режиссера и единодушия с киногруппой», желают Екатерине в комментариях.
На днях Шпица отпраздновала свое 35-летие и по этому случаю показала свою детскую фотографию, которая умилила всех ее подписчиков.
Фото и видео: Instagram Катерины Шпицы
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!