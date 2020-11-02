«В те времена уже были смартфоны?»: Екатерина Шпица выложила закулисное селфи в историческом образе

Екатерина Шпица выложила фотографии с «работы» — актриса примерила на себя образ в шикарном историческом наряде и с элегантной прической с кудрями.

«Вчера был мой дружеско-семейный праздник с разговорами, танцами и позже — слайдами на стене гостиной до часу ночи... А в 8:30 я уже была на съемочной площадке. И все ок! Каков секрет? Мера! Во всем, кроме любви!», — пишет актриса.