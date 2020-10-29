35-летняя Катерина Шпица показала, какая она была в детстве
Фото: www.instagram.com/katerinashpitsa/?hl=ru
Катерина Шпица сегодня отмечает свой 35-й день рождения, и по этому поводу решила напомнить своим подписчикам, какой она была в раннем детстве.
«По-моему, вся эта штука с поздравлениями с днём рождения зависит от степени близости между людьми. С самыми близкими будет либо дружеская пьянка в любое время дня и ночи, либо не пьянка, но всё равно личная, и тогда слова поздравительные льются из сердца легко и просто. Иногда вы не можете встретиться, тогда вы другу звоните, и всегда есть что вспомнить, о чём пошутить. Или пишете содержательные электронные поэмы, чтоб это было как открытка и сохранилось в вечной цифровой памяти», — рассуждает актриса, добавляя, что поздравления могут быть немногословными.
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Мне сегодня 35🥳 По-моему,вся эта штука с поздравлениями с днём рождения зависит от степени близости между людьми. С самыми близкими будет либо дружеская пьянка в любое время дня и ночи, либо не пьянка, но всё равно личная, и тогда слова поздравительные льются из сердца легко и просто.Иногда вы не можете встретиться, тогда вы другу звоните,и всегда есть что вспомнить, о чём пошутить. Или пишете содержательные электронные поэмы, чтоб это было как открытка и сохранилось в вечной цифровой памяти. Далее. Свежеиспечённые друзья или люди, встреча с которыми вас впечатлила в текущем году жизни. Не факт, что в следующем вы будете так же красноречивы, потому что знакомство может развития и не получить, но в этом году, да, позвонить, скорее всего, не решитесь —напишете большо-о-о-о-е сообщение, полное признаний в своей симпатии со сквозящей надёждой на новую крепкую дружбу. Коллеги, с которыми работаешь, но не близок- вообще отдельная история. Временный коллектив- источник ярких, но не очень живучих взаимоотношений. Несложившаяся дружба (которая для меня- всё же личные встречи без повода) со временем превращается в тёплые воспоминания друг о друге с легкой ноткой сожаления,что и могли бы дружить, но жизнь закрутила по отдельным сценариям. Тогда вы чаще всего присоединяетесь к комментариям под постом самого человека о дне рождения или это будет недлинное личное сообщение, потому что для длинной речи нужна длинная общая история. Бывает и так,что вы просто ужасно устали от общения в чатах без встреч, и есть силы только написать: «С днём рождения!» Бывало, я вымучивала из себя эти три слова, печатая сообщение, хотя с удовольствием сказала бы лично куда больше! А бывало, не печатала совсем, но думала о человеке. Просто не было душевных сил. Даже такое было. Иногда мы совсем перестаём поздравлять друг друга, смиряясь с тем, что не срослось, отпуская,забывая... Но если вы не красноречивы в принципе или в данный момент жизни, а хочется послать человеку короткий сердечный привет, не стесняйтесь своей немногословности. Ведь это-знак внимания! Всё же, пока люди друг друга поздравляют,они друг другу важны! У кого сегодня тоже день рождения?
Очаровательная девчушка пришлась по вкусу поклонникам творчества Шпицы. В комментариях малышку буквально засыпали комплиментами:
«С Днём Рождения!!! Всего-всего самого вам, Катерина!», «Катя, с днём рождения Вас! Оставайтесь такой же красавицей, спортсменкой, активисткой и, как сказали бы много лет назад, комсомолкой, т.е. вечно молодой!) Творческих успехов!», «Не перестаю восхищаться Вашим талантом, красотой и естественностью!!», «Красавица и в детстве и сейчас!», «Какая хорошенькая».
Фото и видео: Instagram Екатерины Шпицы
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