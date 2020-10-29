35-летняя Катерина Шпица показала, какая она была в детстве

Катерина Шпица сегодня отмечает свой 35-й день рождения, и по этому поводу решила напомнить своим подписчикам, какой она была в раннем детстве.

«По-моему, вся эта штука с поздравлениями с днём рождения зависит от степени близости между людьми. С самыми близкими будет либо дружеская пьянка в любое время дня и ночи, либо не пьянка, но всё равно личная, и тогда слова поздравительные льются из сердца легко и просто. Иногда вы не можете встретиться, тогда вы другу звоните, и всегда есть что вспомнить, о чём пошутить. Или пишете содержательные электронные поэмы, чтоб это было как открытка и сохранилось в вечной цифровой памяти», — рассуждает актриса, добавляя, что поздравления могут быть немногословными.