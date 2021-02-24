Катерина Шпица о том, почему не боится стареть: «С возрастом я изысканнее»

Перед выходом сериала «Топи», где Катерина Шпица исполнила главную роль, она рассказала о работе, карьере и личном она рассказала в беседе с каналом «Антонимы».

Актриса объяснила, почему ее все называют именно Катериной:

«Катерина Шпица. Но если назовут Екатериной, не обижаюсь. Просто несколько ревностно к этому отношусь. По паспорту я действительно Екатерина, но мои корни — украинские. И фамилия Шпица — тоже. И моя бабушка, которая жила в Украине, сколько себя помню, всегда звала меня Катырына. И Катруся».

Шпица прокомментировала харрасмент в отечественном кино –эта тема в последнее время стала ключевой в западном обществе. Тем не менее, сама она с этим не сталкивалась:

«С подобным мне сталкиваться не приходилось. Ко мне ни разу не приставали, что в какой-то момент заставило задуматься — со мной все в порядке? Никто даже ни разу не предложил. Это не призыв! У меня не было никаких отношений, которые могли бы привести к карьерному росту: в мужьях не было больших режиссеров, продюсеров, владельцев киностудий»

Катерина известна, как одна из тех актрис, которые не приемлют пластические операции и предпочитают естественную красоту. В свои 35 актриса выглядит прекрасно, и при этом совсем не боится постареть:

«Папа сказал, что с возрастом во мне появляется изысканность. Я смотрю на себя в зеркало и как любая женщина вижу разницу между тем, как я просыпалась в 18 лет и сейчас. Но я спокойно принимаю эти изменения. Хотелось бы, чтобы внутреннее отношение к этому не изменилось. Я категорически не приемлю ничего искусственного — хочу избежать пластических операций. Уши проколола в 29 лет».

Ранее стало известно о том, что Катерина вышла замуж во второй раз.

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