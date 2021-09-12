Сегодня в 15:50

Кассель поделился редким фото с годовалой дочерью от Беллуччи в честь ее 17-летия

Венсан Кассель через соцсети поздравил старшую наследницу Деву Кассель с днем рождения и поделился архивным снимком с ней. На фото будущая звезда кампейнов Dolce&Gabbana запечатлена в раннем детстве во время веселого времяпрепровождения со «звездным» отцом. Экс-супруг Моники Беллуччи оставил для дочери трогательное поздравление.