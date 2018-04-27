«Стильная девчонка»: Алла Пугачева восхитила образом на дне рождения Игоря Гуляева

Пользователи Сети не перестают восхищаться Аллой Пугачевой, которая с каждым днем выглядит все моложе и моложе. Певица избавилась от лишних килограммов, сменила балахоны на модные наряды и на всех вечеринках она становится центром всеобщего внимания.

На днях в одном из московских ресторанов свой день рождения отмечал дизайнер Игорь Гуляев. Модельер, чьи наряды любимы многими отечественными звездами, собрал на празднике своих лучших друзей. Среди приглашенных знаменитостей была Примадонна, восхитившая своим стильным нарядом.