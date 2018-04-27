«Стильная девчонка»: Алла Пугачева восхитила образом на дне рождения Игоря Гуляева

Пользователи Сети не перестают восхищаться Аллой Пугачевой, которая с каждым днем выглядит все моложе и моложе. Певица избавилась от лишних килограммов, сменила балахоны на модные наряды и на всех вечеринках она становится центром всеобщего внимания.
На днях в одном из московских ресторанов свой день рождения отмечал дизайнер Игорь Гуляев. Модельер, чьи наряды любимы многими отечественными звездами, собрал на празднике своих лучших друзей. Среди приглашенных знаменитостей была Примадонна, восхитившая своим стильным нарядом.
«Какие Вы стильные и молодежные ! Класс!!!», «Я вижу симпатичную, стильную пару......Очень приятно смотреть...», «Алла повернула время вспять!», «Очень хорошенькая,прям молоденькая молоденькая», «Как красиво Вы одеты, Алла Борисовна!», «Алла Борисовна прекрасно выглядит, и абсолютно неважно, с пластическими операциями постигнут такой результат или без них, нас это не касается! Сейчас АБ выглядит в сто раз лучше, чем в молодости!», «Оставайтесь всегда такой молодой и красивой», «ну нельзя быть такой классной в таком возрасте!!!!)», «Как так можно выглядеть в почти 70 лет?! Обалдеть!», «Лизонька. На этой фото взрослая Лиза!» — написали подписчики.
А вам нравится, как выглядит Алла Пугачева?
Фото: instagram