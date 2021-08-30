Карина Кокс поделилась секретом личного счастья и прокомментировала слухи о разводе с мужем

При этом некоторое время назад в Сети начали появляться слухи о том, что они собираются развестись. У Карины Кокс свое объяснение, откуда они берутся.

«Я думаю, людям сегодня не очень понятно, почему счастливая семейная жизнь не выставляется в соцсети. А еще многим все время хочется драмы — без нее интерес падает, поэтому я понимаю журналистов, которые делают выводы по картинкам и шуткам моего мужа. У него с юмором все в порядке, а с черным юмором — еще лучше».

У Карины и ее супруга есть собственный секрет, как сохранить прочные и теплые отношения:

«Просто не мешать друг другу жить. Никакого другого секрета нет — тут все очевидно. Многие тоже понимают это, просто некоторые не могут или не хотят отпускать контроль. У каждого своя реальность… Мне очень сложно говорить на эту тему — у меня не было другого опыта, я не была замужем до этого. У меня есть только Эдик».