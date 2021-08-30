Карина Кокс поделилась секретом личного счастья и прокомментировала слухи о разводе с мужем
Карина Кокс в эксклюзивном интервью Passion.ru рассказала, как ей удается сохранять гармонию с мужем, несмотря на активную карьеру, и почему в Сети появлялись слухи о том, что они хотели развестись.
Артистка заявила, что не сторонник публичности в личной жизни и предпочитает не выставлять ее на всеобщее обозрение. Кроме того, она совсем не понимает, когда медиаперсоны делают контент на отношениях.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @karinakoks_official
«Когда я наблюдаю за людьми, которые делают контент на своих отношениях, семье, детях, даже не представляю, сколько сил они на это тратят: это же надо всех собрать, организовать, ни с кем в процессе не поругаться. А что скажет мой муж, если я ему в наш выходной день предложу нечто подобное! Наверное, пока такой организационный талант у меня не появился», — рассказала она.
Сама звезда абсолютно счастлива в личной жизни. Она воспитывает прекрасных дочерей, которым старается уделять побольше времени, даже несмотря на то, что активно работает. Все хорошо и с мужем — хотя у них очень плотные графики, они все время вместе и стараются поддерживать друг друга.
При этом некоторое время назад в Сети начали появляться слухи о том, что они собираются развестись. У Карины Кокс свое объяснение, откуда они берутся.
«Я думаю, людям сегодня не очень понятно, почему счастливая семейная жизнь не выставляется в соцсети. А еще многим все время хочется драмы — без нее интерес падает, поэтому я понимаю журналистов, которые делают выводы по картинкам и шуткам моего мужа. У него с юмором все в порядке, а с черным юмором — еще лучше».
У Карины и ее супруга есть собственный секрет, как сохранить прочные и теплые отношения:
«Просто не мешать друг другу жить. Никакого другого секрета нет — тут все очевидно. Многие тоже понимают это, просто некоторые не могут или не хотят отпускать контроль. У каждого своя реальность… Мне очень сложно говорить на эту тему — у меня не было другого опыта, я не была замужем до этого. У меня есть только Эдик».
Фото: Instagram Карины Кокс
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