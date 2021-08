Карина Кокс: «Главный секрет семейного счастья — просто не мешать друг другу жить»

Passion.ru: После ухода из «Сливок» вы стали частью Black Star, ваш муж тоже был артистом лейбла. Почему вы решили покинуть компанию?

Карина Кокс: С Тиманом и Пашу мы знакомы очень давно и были в одной тусовке. Я очень уважаю Тимура как артиста и всегда была рада ему помочь. И сейчас, если он обратится, сделаю это. Но у нас не получились рабочие отношения. Наверное, потому, что лейбл Black Star все-таки рассчитан на артистов, которым не очень нужно продюсирование в чистом виде, он для тех, кто уже как-то состоялся, и не нужно придумывать что-то еще. А со мной нужно было работать, нужен был какой-то новый концепт, потому что я ушла из группы. Это должна была быть кропотливая работа большой команды, а на тот момент лейбл стремительно развивался, непонятно было, кто конкретно будет заниматься мной, в итоге сплоченной команды для меня не нашлось. Так или иначе, мы успели снять несколько клипов, сделали несколько интересных PR-кампаний, но я поняла, что нам не по пути. Мы расстались на дружеской волне, я отдала отступные, положенные по контракту, и на меня никто не давил.

У мужа была другая история: у них был какой-то конфликт, но это уже их мужские дела и разногласия. Несмотря на эти шероховатости, сейчас Эдик снова дружит с Тимуром, и их отношения стали даже крепче, чем во времена Black Star.

Passion.ru: А решение Тимати уйти вас удивило?

Карина Кокс: И удивило, и нет. Я понимала, что Тимур и Паша — настолько крупные фигуры в своем направлении, что просто уже выросли из условных общих штанов и находятся на том моменте, когда у каждого должен начаться свой путь. Но, конечно, было очень грустно наблюдать, что разрушается их дружба. Это вообще не мое дело, конечно, я могу только с каким-то сочувствием наблюдать за этим, потому что я их обоих знала как практически братьев. Они прошли через многое, чтобы построить свою империю Black Star, потому было немножко печально.

Passion.ru: Кого из артистов вы считаете самыми крутыми на сегодняшний день? Топ-5 от Карины Кокс.

Карина Кокс: Ой, это очень сложный вопрос! На мой взгляд, артист — это совокупность всего: имиджа, харизмы, музыки. Для меня Артист с большой буквы — Майкл Джексон. К нему не придраться forever and ever. Так что он №1. Он — золотой эталон артиста, космический и недосягаемый уровень. Бейонсе — на втором месте, но она, судя по ее интервью и концертам, скорее всего, ориентируется именно на Майкла Джексона. На третьей строке — The Weeknd, он очень крутой.

Из российских артистов выделю Ларису Долину, она мегапрофессионал. Мне был очень полезен наш совместный опыт работы. Я увидела, что она делает в студии — она меня просто загипнотизировала и расположила к себе. Она очень хорошо дает интервью, классно судит — может подобрать правильные слова, чтобы, не обижая, направить человека в нужное русло. Это высший пилотаж! Еще очень хорош Алексей Чумаков.

Вообще у нас много хороших артистов, но, например, Моргенштерн мне нравится как эпатажный персонаж, но у него так много разных пунктов, по которым я с ним не согласна, что я его добавлю в упоминания, а не в основной топ. Артист должен быть во всем подкован, если у тебя музыка — это мультиплатиновый альбом, ты должен и выступления делать такими же, твой внешний вид должен соответствовать, а здесь — нет стабильности. Также достойна упоминаний Dua Lipa — она отличная певица, но это явно продюсерский проект, за которым стоит большая команда, и я не могу понять, сколько в конечном продукте именно от нее.

Passion.ru: Ваши ближайшие творческие планы?

Карина Кокс: Я сейчас пишу альбом, но пока не могу сказать, когда его ждать. Когда это случится, это случится. На этот процесс влияет очень много моментов, в том числе мое настроение. Я знаю себя: я могу сделать, а потом сказать, что мне ничего не нравится. У меня так один альбом лежал в компьютере 8 лет. В конце концов я решила, что надо все-таки его выпустить. Людям понравилось, а я хотела его «похоронить». В общем, единственное, что могу сказать точно — новый альбом будет очень разноплановый, я поняла, что никаких критериев хита сейчас нет, им может стать все, что угодно.