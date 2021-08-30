Карина Кокс: «Главный секрет семейного счастья — просто не мешать друг другу жить»Эксклюзивное интервью Passion.ru с бывшей вокалисткой группы «Сливки»
Passion.ru: Карина, вы некоторое время предпочитали заниматься семьей и воспитанием детей. Почему решили вернуться на сцену?
Карина Кокс: Для меня семья — это всегда приоритет, и когда рождаются дети, для любой матери естественная потребность — уделить им время. Я в целом не заканчивала свою карьеру, но выбрала больше оставаться с дочками, нежели давать концерты. Но даже с ними я умудрялась иногда ездить на гастроли — это мне не мешало.
А вернулась на сцену я благодаря случаю: меня пригласили в шоу «Маска». Оно мне показалось очень интересным, веселым, потому я решила принять в нем участие. А дальше все просто: у меня уже сложились хорошие отношения с командой WeiT Media, и они позвали меня в другие свои проекты.
Passion.ru: Ваше возвращение было очень громким: вы стали настоящей любимицей публики и открытием проекта «Маска». Как вы думаете, почему ваши вокальные данные стали для многих таким откровением?
Карина Кокс: Просто до «Маски» я не пела таких песен. В «Сливках» у нас был другой репертуар, другой стиль, и в целом за время моей сольной карьеры в группе было только несколько песен, где я могла раскрыть свой вокальный потенциал. А для шоу репертуар был подобран таким образом, чтобы показать все грани возможностей — и люди были удивлены.
Кроме того, я думаю, что обо мне успели забыть, и тут я вдруг появилась в «Маске» и мощно напомнила о себе — это стало приятным шоком для публики. Но люди, которые меня знали как певицу, мои продюсеры и музыканты, не были удивлены и, наоборот, сказали: «Ну, наконец ты показала себя!».
Фото: личный архив певицы
Passion.ru: Многие болели именно за вас…
Карина Кокс: Да, и я очень благодарна поддержке всех моих старых и новых поклонников. Я была очень приятно удивлена тому количеству отзывов, которое пришло ко мне после финала «Маски».
Passion.ru: Что для вас самое стрессовое в вашей работе?
Карина Кокс: Я бы не сказала, что есть какая-то определенная часть работы, из-за которой я все время испытываю стресс. Мне кажется, что шоу-бизнес — это такая субстанция, которая, наоборот, тебя тонизирует. Например, ты можешь долго готовиться к чему-то, а потом приходят организаторы и говорят: «Так, мы все поменяли!». И ты должен быть максимально адаптивным и гибким, чтобы резко приноровиться к новым правилам игры. Именно в этом и есть самый сок нашей работы. И если артисты понимают, куда они попали и что именно это держит их в тонусе, они могут выработать иммунитет ко всему. И в этой спонтанной реальности круто находиться тем, кто любит природный, жизненный, а не искусственно созданный драйв.
Passion.ru: Вы и участвовали в вокальном конкурсе, и оценивали его в качестве члена жюри. Расскажите, каково это быть по другую сторону баррикад? Что для вас сложнее — судить или быть судимой? И какая роль нравится больше?
Карина Кокс: Мне больше нравится, когда меня оценивают. Я к этому очень спокойно отношусь, потому что прекрасно осознаю, что у жюри есть свое мнение и видение, а ты создаешь иллюзию, которую все понимают по-разному. В целом меня никогда не задевает критика. Наоборот, я к ней отношусь очень внимательно, если она исходит от профессионалов. Ее всегда полезно услышать, потому что, увидев себя со стороны, ты можешь изменить свои профессиональные качества в лучшую сторону.
Оценивать других участников, тем более взрослых, как это было в «Ну-ка, все вместе!», а сейчас еще хуже — «судить» коллег — это вообще каторга какая-то! Я прекрасно понимаю, что все, кто выходит на сцену, заслужили этого момента славы — они упорно шли к этому. А я не знаю их жизненного багажа, но должна вынести свой вердикт здесь и сейчас. Иногда бывает просто трудно понять, как человек будет реагировать на критику, но в этом тоже часть игры. В общем, находиться в жюри очень тяжело, ведь надо еще и подбирать деликатные слова, чтобы не обидеть человека и не обрезать ему крылья.
Фото: личный архив певицы
Passion.ru: А как вы относитесь к критике в социальных сетях, которой стало много? Реагируете болезненно или научились отстраняться?
Карина Кокс: Мне кажется, что вся болезненность восприятия критики — от неуверенности в себе. Я, например, всегда четко понимаю, если человек сказал правду, и не обижаюсь на нее. Какой в этом смысл, если так и есть на самом деле? А если он написал откровенную ложь, зачем мне на это обращать внимание? Но я могу вступить в полемику. Я, например, ненавижу, когда мне задают нетактичные вопросы, и всегда говорю подписчикам об этом. Иногда люди бывают просто ошарашены тем фактом, что я им ответила, начинают извиняться и говорить, что были не правы. А на крайний случай всегда есть кнопка «Заблокировать».
В целом, мне кажется, нужно просто понимать, кто ты есть на самом деле и чего ты стоишь, в таком случае ты будешь четко разграничивать конструктивные замечания, которые всегда полезны, и обыкновенные попытки слить на тебя свой негатив и скуку.
Passion.ru: Всегда проще судить и критиковать, спрятавшись за анонимностью…
Карина Кокс: Да, это действительно так, но свою боль этим ты, к сожалению, не сможешь утешить никогда. Я не смогу быть за другого человека счастливой. Только он сам сможет, поэтому просто нужно переместить фокус на свою жизнь.
Но свои границы я защищаю. В своем блоге я устанавливаю правила: меня, например, нельзя отмечать в конкурсах или сборах без моего разрешения. Если вы хотите это сделать, сначала спросите — так люди делают в реальной жизни. В противном случае это просто бестактно, потому я бескомпромиссно удаляю отметки и баню того, кто это сделал. Я люблю чистоту и порядок.
Passion.ru: Судя по тому, как вы выкладываетесь на сцене, на репетициях вы проводили немало времени. Как ваш муж и дочери относились к таким переменам и к тому, что вы стали меньше бывать дома?
Карина Кокс: Наверное, мужа это меньше всего коснулось. Он же сам постоянно на гастролях, а когда приезжает ночью, я обычно сплю. Поэтому мы с ним существуем в параллельных вселенных, но все равно вместе (Смеется). А в целом он всегда рад, когда я занимаюсь любимым делом, которое делает меня счастливой, и никогда не против моих отсутствий, даже длительных, потому что он понимает, что это моя жизнь и она приносит мне удовольствие. А дети чаще всего со мной. Они привыкли находиться на студиях, знают, чем занимается их мама и как это происходит. Сейчас со мной чаще бывает младшая дочь, потому что старшая уже пошла в школу.
Фото: архив телеканала «НТВ»
Passion.ru: А как они отнеслись к тому, что вы решили испытать себя на прочность в таком непростом и физически, и эмоционально проекте, как «Фактор страха»?
Карина Кокс: Дети очень переживали за меня. Это было неожиданно. Я им сказала, что буду принимать участие в проекте — здесь, в отличие от «Маски», можно было не скрывать. Конечно, показывать американский Fear Factor не стала, но в общих чертах обрисовала, что в проекте бывают разные жуткие конкурсы, и ты никогда не знаешь, что тебе предстоит. Дочери очень переживали, что меня кто-нибудь укусит, я сгорю или утону. Я их успокоила, объяснив, что это шоу и на площадке будет дежурить «скорая», но они мне, пока я была на съемках, постоянно звонили и интересовались, как все происходит. Теперь они ждут выхода проекта, чтобы посмотреть, в каких испытаниях я приняла участие.
Passion.ru: Почему вы вообще решились на участие в проекте — это ведь испытание не для слабонервных?
Карина Кокс: Когда подростком я смотрела похожие передачи, мне казалось, что это, наверное, весело и азартно. И действительно все, что я себе представляла, соответствовало моим ожиданиям. Ты действительно сначала испытываешь ужас и отвращение ко всему, думаешь, зачем в это ввязалась, а потом у тебя такой азарт появляется! Хочется попробовать все! Ты даже не представляешь, на что способны твои психика и тело.
Passion.ru: Какое испытание из тех, что вы прошли, было для вас самым сложным?
Карина Кокс: Погружение под воду. Оно было для меня сложным чисто технически. Возможно, те, кто много ныряет, плавает профессионально и умеет задерживать дыхание, натренировали этот навык, но у меня его нет. Более того, я пою и делаю это на долгом выдохе, а воздух надо было задерживать.
Passion.ru: Что изменилось внутри вас после участия в шоу? Вы, наверное, теперь ничего не боитесь?
Карина Кокс: А я не знаю, чего еще я боюсь! Я бы хотела испытать себя еще, но только в рамках программы, не в жизни! В жизни у меня есть ответственность перед семьей, детьми и собой, потому я, конечно, не пойду ни на какой экстрим.
Passion.ru: Вам, наверное, часто задают этот вопрос, но все же: какая вы мама?
Карина Кокс: Это очень серьезный вопрос. Возможно, я кого-то шокирую своим ответом, но я вообще не оцениваю себя по этому параметру. Я понимаю, что материнство — это одна из моих ролей в этой жизни, но не отождествляю себя с классическим #яжемать. Я сопровождаю своих детей по жизни и даю им максимум того, что могу дать — внимание, любовь, заботу, принятие, но сказать, какая я мама, мне сложно. Скорее, на этот вопрос ответят мои дети своим психологам. Наверное, я могу охарактеризовать себя как строгая, но веселая. В нашей семье есть определенный порядок и уважение друг к другу.
При этом в вопросах воспитания у нас с мужем всегда одно мнение — не мамино и папино, а родительское, и мы его придерживаемся. Но папа, конечно, балует дочек безлимитно. У меня с этим строже. Но для меня это в порядке вещей, мне кажется, мужчина должен баловать женщин, и маленьких в том числе, чтобы они были счастливы.
Фото: архив телеканала «НТВ»
Passion.ru: Ваши дочери проявляют интерес к сфере искусства?
Карина Кокс: Старшая дочка занимается в театральной студии при школе и немного музыкой, но ее интересуют в основном современные направления, она хочет быть на гребне волны, а я не против любых ее творческих экспериментов.
Младшая дочка очень хорошо рисует — это было видно с первого дня, как она взяла карандаш в руки. И она очень чуткая к моде. У нее какой-то свой стиль. И если я правильно разглядела, то из этого может выйти что-то интересное в будущем. Со своей стороны я ни к чему девочек не призываю, но создаю почву: если тебе нравится — попробуй, не нравится — попробуй еще раз, а потом уже реши, может, ты просто ошиблась. Если точно нет, то предлагаю что-то взамен. Но без переборов. Как только я вижу, что дети устали морально или физически, мы сразу устраиваем свободный день, когда они могут заниматься, чем хотят. На истощенной психике ни дети, ни взрослые не могут добиваться успеха.
Passion.ru: Как вы относитесь к детским конкурсам талантов? Своих детей бы отправили на условный «Голос»?
Карина Кокс: Я не могу осуждать родителей, которые делают это — если это явление существует, значит, оно необходимо кому-то. Если ребенок сам пылает таким желанием и понимает, что за этим стоит, а родители ему объяснили, что он может и проиграть, и услышать или прочитать о себе что-то не очень приятное, значит, ему нужен такой опыт, и ты ничего с этим поделать не можешь. У человека есть потребность. Но если ребенка заставляют, потому что на первом плане не его желания, а родительское эго, это нездоровая ситуация.
Passion.ru: В Сети постоянно циркулируют слухи, что вы с мужем собираетесь разводиться. Как вы думаете, в чем причина?
Карина Кокс: Я думаю, людям сегодня не очень понятно, почему счастливая семейная жизнь не выставляется в соцсети. А еще многим все время хочется драмы — без нее интерес падает, поэтому я понимаю журналистов, которые делают выводы по картинкам и шуткам моего мужа. У него с юмором все в порядке, а с черным юмором — еще лучше. После некоторых его эфиров даже мои подруги, знающие о том, как мы живем, звонят и спрашивают, все ли нормально. Но это все работа на публику и в целом никакого отношения к нам реальным не имеет. Наши отношения развиваются и растут, как и любые отношения между людьми — у нас бывают и спады, и подъемы, но мы выбрали тактику просто не афишировать нас лишний раз, и не потому, что мы такие скрытные, у нас просто на это нет времени и энергии.
«Когда я наблюдаю за людьми, которые делают контент на своих отношениях, семье, детях, даже не представляю, сколько сил они на это тратят: это же надо всех собрать, организовать, ни с кем в процессе не поругаться. А что скажет мой муж, если я ему в наш выходной день предложу нечто подобное! Наверное, пока такой организационный талант у меня не появился».
Passion.ru: Вы с Эдуардом часто ссоритесь?
Карина Кокс: С Эдиком? Еще не ссорились!
Passion.ru: Поделитесь вашим рецептом семейного счастья?
Карина Кокс: Просто не мешать друг другу жить. Никакого другого секрета нет — тут все очевидно. Многие тоже понимают это, просто некоторые не могут или не хотят отпускать контроль. У каждого своя реальность… Мне очень сложно говорить на эту тему — у меня не было другого опыта, я не была замужем до этого. У меня есть только Эдик.
Фото: личный архив певицы
Passion.ru: После ухода из «Сливок» вы стали частью Black Star, ваш муж тоже был артистом лейбла. Почему вы решили покинуть компанию?
Карина Кокс: С Тиманом и Пашу мы знакомы очень давно и были в одной тусовке. Я очень уважаю Тимура как артиста и всегда была рада ему помочь. И сейчас, если он обратится, сделаю это. Но у нас не получились рабочие отношения. Наверное, потому, что лейбл Black Star все-таки рассчитан на артистов, которым не очень нужно продюсирование в чистом виде, он для тех, кто уже как-то состоялся, и не нужно придумывать что-то еще. А со мной нужно было работать, нужен был какой-то новый концепт, потому что я ушла из группы. Это должна была быть кропотливая работа большой команды, а на тот момент лейбл стремительно развивался, непонятно было, кто конкретно будет заниматься мной, в итоге сплоченной команды для меня не нашлось. Так или иначе, мы успели снять несколько клипов, сделали несколько интересных PR-кампаний, но я поняла, что нам не по пути. Мы расстались на дружеской волне, я отдала отступные, положенные по контракту, и на меня никто не давил.
У мужа была другая история: у них был какой-то конфликт, но это уже их мужские дела и разногласия. Несмотря на эти шероховатости, сейчас Эдик снова дружит с Тимуром, и их отношения стали даже крепче, чем во времена Black Star.
Passion.ru: А решение Тимати уйти вас удивило?
Карина Кокс: И удивило, и нет. Я понимала, что Тимур и Паша — настолько крупные фигуры в своем направлении, что просто уже выросли из условных общих штанов и находятся на том моменте, когда у каждого должен начаться свой путь. Но, конечно, было очень грустно наблюдать, что разрушается их дружба. Это вообще не мое дело, конечно, я могу только с каким-то сочувствием наблюдать за этим, потому что я их обоих знала как практически братьев. Они прошли через многое, чтобы построить свою империю Black Star, потому было немножко печально.
Passion.ru: Кого из артистов вы считаете самыми крутыми на сегодняшний день? Топ-5 от Карины Кокс.
Карина Кокс: Ой, это очень сложный вопрос! На мой взгляд, артист — это совокупность всего: имиджа, харизмы, музыки. Для меня Артист с большой буквы — Майкл Джексон. К нему не придраться forever and ever. Так что он №1. Он — золотой эталон артиста, космический и недосягаемый уровень. Бейонсе — на втором месте, но она, судя по ее интервью и концертам, скорее всего, ориентируется именно на Майкла Джексона. На третьей строке — The Weeknd, он очень крутой.
Из российских артистов выделю Ларису Долину, она мегапрофессионал. Мне был очень полезен наш совместный опыт работы. Я увидела, что она делает в студии — она меня просто загипнотизировала и расположила к себе. Она очень хорошо дает интервью, классно судит — может подобрать правильные слова, чтобы, не обижая, направить человека в нужное русло. Это высший пилотаж! Еще очень хорош Алексей Чумаков.
Вообще у нас много хороших артистов, но, например, Моргенштерн мне нравится как эпатажный персонаж, но у него так много разных пунктов, по которым я с ним не согласна, что я его добавлю в упоминания, а не в основной топ. Артист должен быть во всем подкован, если у тебя музыка — это мультиплатиновый альбом, ты должен и выступления делать такими же, твой внешний вид должен соответствовать, а здесь — нет стабильности. Также достойна упоминаний Dua Lipa — она отличная певица, но это явно продюсерский проект, за которым стоит большая команда, и я не могу понять, сколько в конечном продукте именно от нее.
Passion.ru: Ваши ближайшие творческие планы?
Карина Кокс: Я сейчас пишу альбом, но пока не могу сказать, когда его ждать. Когда это случится, это случится. На этот процесс влияет очень много моментов, в том числе мое настроение. Я знаю себя: я могу сделать, а потом сказать, что мне ничего не нравится. У меня так один альбом лежал в компьютере 8 лет. В конце концов я решила, что надо все-таки его выпустить. Людям понравилось, а я хотела его «похоронить». В общем, единственное, что могу сказать точно — новый альбом будет очень разноплановый, я поняла, что никаких критериев хита сейчас нет, им может стать все, что угодно.
Фото: личный архив певицы, архив телеканала НТВ
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