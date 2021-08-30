Карина Кокс: «Главный секрет семейного счастья — просто не мешать друг другу жить»

Passion.ru: А как они отнеслись к тому, что вы решили испытать себя на прочность в таком непростом и физически, и эмоционально проекте, как «Фактор страха»?

Карина Кокс: Дети очень переживали за меня. Это было неожиданно. Я им сказала, что буду принимать участие в проекте — здесь, в отличие от «Маски», можно было не скрывать. Конечно, показывать американский Fear Factor не стала, но в общих чертах обрисовала, что в проекте бывают разные жуткие конкурсы, и ты никогда не знаешь, что тебе предстоит. Дочери очень переживали, что меня кто-нибудь укусит, я сгорю или утону. Я их успокоила, объяснив, что это шоу и на площадке будет дежурить «скорая», но они мне, пока я была на съемках, постоянно звонили и интересовались, как все происходит. Теперь они ждут выхода проекта, чтобы посмотреть, в каких испытаниях я приняла участие.

Passion.ru: Почему вы вообще решились на участие в проекте — это ведь испытание не для слабонервных?

Карина Кокс: Когда подростком я смотрела похожие передачи, мне казалось, что это, наверное, весело и азартно. И действительно все, что я себе представляла, соответствовало моим ожиданиям. Ты действительно сначала испытываешь ужас и отвращение ко всему, думаешь, зачем в это ввязалась, а потом у тебя такой азарт появляется! Хочется попробовать все! Ты даже не представляешь, на что способны твои психика и тело.

Passion.ru: Какое испытание из тех, что вы прошли, было для вас самым сложным?

Карина Кокс: Погружение под воду. Оно было для меня сложным чисто технически. Возможно, те, кто много ныряет, плавает профессионально и умеет задерживать дыхание, натренировали этот навык, но у меня его нет. Более того, я пою и делаю это на долгом выдохе, а воздух надо было задерживать.

Passion.ru: Что изменилось внутри вас после участия в шоу? Вы, наверное, теперь ничего не боитесь?

Карина Кокс: А я не знаю, чего еще я боюсь! Я бы хотела испытать себя еще, но только в рамках программы, не в жизни! В жизни у меня есть ответственность перед семьей, детьми и собой, потому я, конечно, не пойду ни на какой экстрим.

Passion.ru: Вам, наверное, часто задают этот вопрос, но все же: какая вы мама?

Карина Кокс: Это очень серьезный вопрос. Возможно, я кого-то шокирую своим ответом, но я вообще не оцениваю себя по этому параметру. Я понимаю, что материнство — это одна из моих ролей в этой жизни, но не отождествляю себя с классическим #яжемать. Я сопровождаю своих детей по жизни и даю им максимум того, что могу дать — внимание, любовь, заботу, принятие, но сказать, какая я мама, мне сложно. Скорее, на этот вопрос ответят мои дети своим психологам. Наверное, я могу охарактеризовать себя как строгая, но веселая. В нашей семье есть определенный порядок и уважение друг к другу.

При этом в вопросах воспитания у нас с мужем всегда одно мнение — не мамино и папино, а родительское, и мы его придерживаемся. Но папа, конечно, балует дочек безлимитно. У меня с этим строже. Но для меня это в порядке вещей, мне кажется, мужчина должен баловать женщин, и маленьких в том числе, чтобы они были счастливы.