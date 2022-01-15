Кардиолог рассказал о методе, который мог бы спасти Зеленского

11 января Зеленскому стало плохо. Не дождавшись приезда скорой помощи ведущий умер буквально за несколько минут в присутствии супруги Милы.

Как пояснил доктор медицинских наук Юрий Конев KP.RU, сердечный приступ может развиваться несколько часов, а не минут, как в случае с Михаилом. «Больше шансов на выживание, безусловно, у пациентов с длительной симптоматикой: это дает время для применения лекарственных средств», — отметил Юрий.

Если бы у Зеленского было больше времени, или врачи приехали бы быстрее, то пациента с таким тяжелым диагнозом можно было спасти с помощью медикаментов.

«Есть способ, который зарекомендовал себя очень эффективно, называется он тромболизис — это специфическая терапия, которая разрушает тромботический процесс. Больному вводят специальные вещества, растворяющие тромб: только это способно экстренно решить проблему. Чем раньше провести эту манипуляцию, тем больше шансов на спасение пациента», — рассказал врач.

В российских машинах скорой помощи и во всех больницах есть это вещество, оно давно и успешно применяется, помогая спасти сотни жизней.

«Но в этом случае, видимо, сошлись все негативные факторы: и свертываемость крови, и способность к образованию тромбов, и молниеносная симптоматика... Врачам просто не хватило времени на его спасение», — добавил доктор.