Михаил Зеленский скончался в отпуске в Доминикане: названа возможная причина смерти

Зеленскому 7 сентября исполнилось 46 лет. Он окончил в Хабаровске два вуза, медицинский институт и институт физической культуры. Будучи студентом, устроился на радио, где работал диджеем. На протяжении 2010-х Зеленский вел программу «Вести-Москва», затем два года ток-шоу «Прямой эфир» на канале «Россия-1». В 2016-м Михаил Зеленский на канале «Россия-Культура» стал вести программу «Билет в Большой», спустя год — «Новости культуры». Этим деятельность Зеленского не ограничивалась — он трудился преподавателем в Высшей школе телевидения «Останкино», а еще участвовал во втором сезоне проекта «Танцы на льду», став серебряным призером.

Михаил Зеленский был женат трижды. Первая жена — Ольга Дробина, брак длился четыре года, с 2003-го по 2007-й. В 2008-м Зеленский женился на спортсменке Елене Грушиной; в этом браке родились две дочери Софья и Полина. Отношения с Грушиной завершились в 2014 году. Последние несколько лет ведущий был женат на Миле Рубинчик, психологе, ведущей YouTube-канала «Прокрастинатор». У Рубинчик есть аккаунт в Instagram, в котором на данный момент удалены все публикации.