Кардашьян снова оказалась в центре скандала — и причина в таланте ее дочери
Фото: @kimkardashian / Instagram
Жена Канье Уэста похвасталась творением их старшей дочери. Она показала картину с живописным пейзажем, которую девочка написала сама. Рисунок был выполнен настолько хорошо, что многие не поверили, что его автор — семилетняя девочка. Инстадиву глубоко задели сомнения насчет таланта ее ребенка. В личном блоге Ким написала: «Шутить со мной опасно, когда дело касается моих детей! Моя дочь и ее лучший друг серьезно занимаются рисованием масляными красками. Они берут уроки, на которых их талант и творческие способности поощряют и лелеют. Норт вложила в картину много труда. У нее ушло на ее создание несколько недель. Как гордая мама я хотела показать всем ее работу. В ответ я увидела, как взрослые люди обесценивают достижения моего ребенка, выясняя, действительно ли это нарисовала моя дочь!».
Фото: @kimkardashian / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Ким Кардашьян красиво отпразднует развод — на шикарной вилле на частном острове. Звезда заявила, что собирается устроить вечеринку по случаю расторжения брака.
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Фото: Globallook, @kimkardashian / Instagram
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