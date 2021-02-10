Кардашьян снова оказалась в центре скандала — и причина в таланте ее дочери

К слову, недавно мы писали, как Ким Кардашьян красиво отпразднует развод — на шикарной вилле на частном острове. Звезда заявила, что собирается устроить вечеринку по случаю расторжения брака.

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