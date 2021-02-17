Кортни Кардашьян рассекретила своего нового бойфренда
Фото: Instagram / @kourtneykardash
Кортни Кардашьян и барабанщик рок-группы Blink-182 Трэвис Баркер спровоцировали слухи о романе еще в начале этого года. Пара выложила в своих микроблогах фотографии, на которых была отмечена одна и та же локация. К слову, этим местом стал роскошный особняк Крис Дженнер в Калифорнии.
Влюбленные не стали комментировать обсуждение их отношений, а вот друзья подтвердили, что долгая дружба Кортни и Трэвиса вышла на новый уровень. Теперь же и сама Кардашьян решила подтвердить их роман.
После Дня святого Валентина звезда реалити опубликовала в своем аккаунте в Instagram нежный снимок, не показывая лица Баркера. Однако фанаты барабанщика Blink-182 узнали руку кумира на фото из-за его тату.
В Сети считают, что Кортни могла отомстить экс-бойфренду Скоту Дисику, который в день всех влюбленных подтвердил слухи о романе с 19-летней Амелией Грей Хемлин.
Напомним, что ранее Ким Кардашьян снова оказалась в центре скандала. Она показала картину с живописным пейзажем, которую нарисовала ее дочь. Рисунок был выполнен настолько хорошо, что многие не поверили, что его автор — семилетняя девочка. Инстадиву глубоко задели сомнения насчет таланта ее ребенка.
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Фото: Instagram / @kourtneykardash