Кортни Кардашьян рассекретила своего нового бойфренда

Кортни Кардашьян и барабанщик рок-группы Blink-182 Трэвис Баркер спровоцировали слухи о романе еще в начале этого года. Пара выложила в своих микроблогах фотографии, на которых была отмечена одна и та же локация. К слову, этим местом стал роскошный особняк Крис Дженнер в Калифорнии.

Влюбленные не стали комментировать обсуждение их отношений, а вот друзья подтвердили, что долгая дружба Кортни и Трэвиса вышла на новый уровень. Теперь же и сама Кардашьян решила подтвердить их роман.