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Камерон Диаз завершает карьеру на фоне разговоров о беременности

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Камерон Диаз
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45-летняя Камерон Диаз решила больше не сниматься в кино, сообщают иностранные СМИ.

Несколько месяцев подряд иностранные СМИ обсуждают беременность голливудской актрисы Камерон Диаз. На днях близкая подруга актрисы Сэльма Блэр проговорилась, что 45-летняя звезда кино отныне не собирается сниматься и планирует больше времени посвящать своему мужу, Бенджи Мэддену.

«Мы недавно обедали вместе и вспоминали фильм "Милашка", в котором мы снимались. Я сказала, что не отказалась бы сняться в продолжении. Но Кэмерон ответила, что она решила покончить с кинокарьерой. Ей это больше не нужно, она ведет счастливую жизнь, я просто не представляю, что могло бы заставить ее вернуться», — цитируют ее слова СМИ.

Последний фильм с участием Диаз — «Энни» — вышел в 2014 году. После этого актриса увлеклась работой над книгами и отказалась от нескольких интересных предложений.

За Бенджи Мэддена Камерон вышла три года назад.

Фото: globallookpress

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