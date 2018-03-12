Камерон Диаз завершает карьеру на фоне разговоров о беременности

Несколько месяцев подряд иностранные СМИ обсуждают беременность голливудской актрисы Камерон Диаз. На днях близкая подруга актрисы Сэльма Блэр проговорилась, что 45-летняя звезда кино отныне не собирается сниматься и планирует больше времени посвящать своему мужу, Бенджи Мэддену.

«Мы недавно обедали вместе и вспоминали фильм "Милашка", в котором мы снимались. Я сказала, что не отказалась бы сняться в продолжении. Но Кэмерон ответила, что она решила покончить с кинокарьерой. Ей это больше не нужно, она ведет счастливую жизнь, я просто не представляю, что могло бы заставить ее вернуться», — цитируют ее слова СМИ.

Последний фильм с участием Диаз — «Энни» — вышел в 2014 году. После этого актриса увлеклась работой над книгами и отказалась от нескольких интересных предложений.

За Бенджи Мэддена Камерон вышла три года назад.

Фото: globallookpress