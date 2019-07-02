«Какой красавчик»: взрослого сына Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина сравнили с Джоном Сноу и Иисусом Христом

«Дорогой сынок!Мы с папой поздравляем тебя с переходом на 4-ый курс института!!!🎈👍Наслаждайся летом и отдыхом!!!!Ты хорошо потрудился!!!💪😘😘😘#хорошеенастроение#лето#молодость», — написала певица.
«Какой красивый у вас сынок!!! Похож на Иисуса», «Красивые родители, и красивые дети. Очень похож на Иисуса Христа», «Какой красавчик, я сначала грешные делом подумала что это Джон Сноу», — обсуждают подписчики.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!