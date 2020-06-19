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«Какой кошмар!» Модель plus-size Эшли Грэм показала, как сломала передний зуб об... печенье

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Эшли Грэм

Фото: Instagram / @ashleygraham

32-летняя известная модель Эшли Грэм, которая не стесняется демонстрировать всем своим недостатки, рассказала, как сломала зуб.

Эшли Грэм опубликовала в Instagram ролик, в котором показала сломанный передний зуб. Судя по всему, у Эшли откололся винир, который она в итоге приклеила. По словам модели, она так неаккуратно откусила мамино домашнее печенье, которое хранилось в морозилке. Фолловеры начали писать о том, какой это кошмар и что надо быть осторожнее.

Отметим, что сейчас Эшли Грэм проводит время в самоизоляции в родном городе Линкольне вместе с мамой, мужем Джастином Эрвином и сыном Исааком. Недавно она появилась на обложке июльского номера британского издания журнала Harper's Bazaar. Для издания неподалеку от дома ее снимал любимый супруг.

Фото и видео: Instagram

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