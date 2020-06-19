«Какой кошмар!» Модель plus-size Эшли Грэм показала, как сломала передний зуб об... печенье

Эшли Грэм опубликовала в Instagram ролик, в котором показала сломанный передний зуб. Судя по всему, у Эшли откололся винир, который она в итоге приклеила. По словам модели, она так неаккуратно откусила мамино домашнее печенье, которое хранилось в морозилке. Фолловеры начали писать о том, какой это кошмар и что надо быть осторожнее.