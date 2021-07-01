Какие осложнения могут возникнуть у МакSим после победы над пневмонией, объяснил эксперт

И лишь когда ей стало совсем плохо, ее госпитализировали. КТ показало, что ее легкие поражены на 40%. Ее стали сразу же интенсивно лечить в стенах лечебного заведения, но болезнь прогрессировала. Вскоре ее перевели в другую клинику, где врачи приняли решение подключить ее к ИВЛ и ввести в медикаментозную кому, чтобы организм лучше реагировал на медикаменты и не тратил силы на поддержание жизнедеятельности.

Но вскоре пришли пугающие новости: пневмония захватила 80% легких. МакSим перевели на ЭКМО, аппарат, помогающий легким дышать и насыщающий организм кислородом. Теперь медики осторожны в своих прогнозах.

Passion.ru поговорил с экспертом, который объяснил, какие осложнения могут возникнуть у 38-летней артистки после победы над пневмонией. По его словам, в большинстве случаев воспаление легких успешно лечится, но в зависимости от особенностей организма, иммунитета, возраста пациента могут быть разные последствия. На процесс выздоровления влияют также сопутствующие заболевания, и не только органов дыхания, но и других систем организма.

По словам медика, после пневмонии, особенно обширной, может появиться пневмофиброз, когда нормальные ткани легких замещаются фиброзной (наподобие шрамов на порезанной коже), но и здесь учитываются индивидуальные особенности организма больного — кто-то склонен к фиброзированию больше, кто-то — меньше.

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