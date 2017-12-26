32-летний Криштиану Роналду опубликовал фото, которое стало хитом соцсетей.

«Я не могу оторваться от этих красивых детишек, ха-ха-ха», — написал счастливый папаша, который стал в этом году отцом целых три раза.

Около двух часов назад легендарный футболист Криштиану Роналду опубликовал фото, которое моментально стало хитом соцсетей. На снимке многодетный отец запечатлен со всеми своими младенцами.

За первые полчаса фото набрало миллион «лайков», сейчас свой восторг выразили уже почти три миллиона подписчиков и более пятнадцати тысяч оставили комментарии.

Кстати, Криштиану и его подруга Джорджина Родригес не скрывают лица своей новорожденной дочери. Недавно малышка Алана Мартина поучаствовала в фотосессии для популярного журнала.

О романе модели и спортсмена стало известно в 2016 году. Испанские СМИ предполагают, что пара сыграет свадьбу в августе 2018 года, когда у футболиста будет свободное время после Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Фото: Instagram