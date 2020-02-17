Юлия Барановская опубликовала в Instagram видео, заснятом во время стильной фотосессии, в которой телеведущая приняла участие с подросшими сыновьями Артемом и Арсением.«Мама, сын и сын. И Янка на подъезде. Вместе мы спортивная семья», — подписала Юлия видео. «Юля, у вас дети такие классные! Старшенький такой кавалер уже, прям сердцеед!», «Старшенький просто глаз не оторвать», «Вы такая молодец: умная, красивая и супермама», «Мальчишки — такие красавчики!», «Младший уже готовый артист, театральный его ждет», «Юля вы молодец! Всегда на одной волне с детьми», «Ну какие же классные! Младший — зажигалочка прям!», — усыпали Юлию, Артема и Арсения комплиментами.Ранее Юлия Барановская делилась с подписчиками радостью: она и все трое ее детей украсили обложку нового глянца для детей. Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!