«Какая вы живая!»: Ксения Алферова поделилась селфи с заразительной улыбкой

Девушка часто проводит время на природе, в компании со своим супругом, актером Егором Бероевым – они собирают грибы, рыбачат, или просто гуляют.

Вместе со своим мужем Алферова пережила кризис в отношениях – когда Бероева заподозрили в интрижке с партнершей по ледовому шоу. Спасти брак удалось благодаря спокойствию и мудрости актрисы, которая нашла в себе силы простить супруга.

Сейчас в отношениях звезд царит полная идиллия – недавно Ксения очень трогательно поздравила супруга с днем рождения, опубликовав его детскую фотографию.