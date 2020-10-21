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«Какая вы живая!»: Ксения Алферова поделилась селфи с заразительной улыбкой

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Ксения Алферова

Фото: www.instagram.com/ksenialferova/?hl=ru

Актриса Ксения Алферова опубликовала очень живую и эмоциональную фотографию, под которой рассказала об уроках взросления, которые она получила.

Ксения Алферова продолжает вдохновлять своих поклонников своими рассуждениями, и потрясающе живыми и яркими фотографиями.

Актриса не боится публиковать очень естественные снимки без макияжа, что вызывает большое уважение среди ее поклонников.

«Ксюша вы просто умничка, спасибо вам за ваши комментарии. Я слишком поздно пришла к пониманию что надо жить и не обращать внимание на слова и мнение других людей. Жизнь то одна и она наша», «Какая вы живая, интересная! очень приятно смотреть на ваши фотографии, без фотошопа и кучи косметики на лице» , «Ксюша, вы чудо! На фото нельзя смотреть без улыбки! Обожаю эту девочку!» , «Ксения - Вы супер!!!! Спасибо!!!».

Девушка часто проводит время на природе, в компании со своим супругом, актером Егором Бероевым – они собирают грибы, рыбачат, или просто гуляют.

Вместе со своим мужем Алферова пережила кризис в отношениях – когда Бероева заподозрили в интрижке с партнершей по ледовому шоу. Спасти брак удалось благодаря спокойствию и мудрости актрисы, которая нашла в себе силы простить супруга.

Сейчас в отношениях звезд царит полная идиллия – недавно Ксения очень трогательно поздравила супруга с днем рождения, опубликовав его детскую фотографию.

Фото и видео: Instagram Ксении Алферовой

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