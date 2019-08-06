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«Какая пластика»: 45-летняя Ксения Алферова устроила зажигательные танцы на пляже

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ксения Алферова

Фото: Instagram
Актриса отдыхает с семьей в Италии.

Ксения Алферова наслаждается отпуском на морском берегу в итальянской Калабрии. Оттуда 45-летняя актриса выкладывает фото и видео. Одно из них порадовало ее поклонников: Ксения в купальнике и шляпке станцевала на пляже.

«Фигурка классная», «Какая пластика», «Летящей походкой и с красным кошельком Ксения попорхала за мороженым!», «Обожаю Ксюшу за ее жизнерадостность», «Зажигалочка!», - написали Ксении Алферовой в комментариях.

Напомним, Ксения Алферова уже много лет замужем за Егором Бероевым. У них растет 12-летняя дочь Евдокия. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что супруги расстались, и Ксения с юмором опровергала это.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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