«Какая пластика»: 45-летняя Ксения Алферова устроила зажигательные танцы на пляже

Ксения Алферова наслаждается отпуском на морском берегу в итальянской Калабрии. Оттуда 45-летняя актриса выкладывает фото и видео. Одно из них порадовало ее поклонников: Ксения в купальнике и шляпке станцевала на пляже.
«Фигурка классная», «Какая пластика», «Летящей походкой и с красным кошельком Ксения попорхала за мороженым!», «Обожаю Ксюшу за ее жизнерадостность», «Зажигалочка!», - написали Ксении Алферовой в комментариях.
Напомним, Ксения Алферова уже много лет замужем за Егором Бероевым. У них растет 12-летняя дочь Евдокия. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что супруги расстались, и Ксения с юмором опровергала это.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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