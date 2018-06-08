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«Где муж? Да вот же он»: Ксения Алферова опровергла слухи о разводе с Егором Бероевым

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Алферова и Егор Бероев

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Актеры вместе появились на церемонии вручения музыкальной премии телеканала МУЗ-ТВ.

Многочисленные поклонники Ксении Алферовой и Егора Бероева забили тревогу: на снимках, которые актриса публикует в своем Instagram, она все чаще появляется в гордом одиночестве. Поэтому подписчики Алферовой предположили, что в отношениях одной из самых красивых пар отечественного кино все не так гладко. Однако церемония вручения музыкальной премии телеканала МУЗ-ТВ, состоявшаяся минувшим вечером, расставила все по местам.

«Ладно, так уж и быть! По заявкам отдыхающих!!! Ваши вопросы :» где муж?» достигли апогея! Вот он!!!!!))))» — написала Ксения под совместным снимком с супругом, сделанном в спорткомплексе «Олимпийский».

«Красивая пара!👌Гармонично», «Совсем не объелся груш», «О, наконец то вместе,а то прям сомнения возникли», «Ксения ! Вы обалденная пара! Я уже стала переживать за вас! На фото вы всегда одна!!! Счастья вам, дорогие!», «Невероятная пара, вы похожи», «Выкладывайте побольше фото с мужем.Он у Вас необыкновенный!Крепкого вам семейного счастья и многая вам лета!», «Лучшие , правильно счастье любит тишину!», «О наконец-то я вижу и Егора с Ксенией», — написали подписчики.

Напомним, Ксения Алферова и Егор Бероев вместе более пятнадцати лет. Пара воспитывает дочь Евдокию, кроме того, в 2012 году супруги основали благотворительный фонд «Я есть», основное направление деятельности которого — помощь детям с синдромом Дауна и другими отклонениями в развитии.

Фото: Диана Гербер/Passion.ru, instagram

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