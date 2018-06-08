«Где муж? Да вот же он»: Ксения Алферова опровергла слухи о разводе с Егором Бероевым

Многочисленные поклонники Ксении Алферовой и Егора Бероева забили тревогу: на снимках, которые актриса публикует в своем Instagram, она все чаще появляется в гордом одиночестве. Поэтому подписчики Алферовой предположили, что в отношениях одной из самых красивых пар отечественного кино все не так гладко. Однако церемония вручения музыкальной премии телеканала МУЗ-ТВ, состоявшаяся минувшим вечером, расставила все по местам.

«Ладно, так уж и быть! По заявкам отдыхающих!!! Ваши вопросы :» где муж?» достигли апогея! Вот он!!!!!))))» — написала Ксения под совместным снимком с супругом, сделанном в спорткомплексе «Олимпийский».