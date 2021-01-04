Как выглядит Сара Коннор через 36 лет после выхода первого «Терминатора»

После школы Линда Гамильтон училась в колледже Вашингтона, затем в Институте театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке, где студентам преподавали по системе Станиславского. После получения диплома начинающая актриса перебралась в Лос-Анджелес. Но сразу попасть в большое кино у нее не получилось, строить карьеру она начала с телевидения.

Сразу две роли в художественных фильмах Линда Гамильтон получила в 1982 году, когда ей было 26 лет («Золото "кандри"», «Игра в убийство»). После в течение четырех лет она сыграла в пяти картинах, в том числе в «Детях кукурузы» по Стивену Кингу.

И в 1984-м настал ее звездный час. Джеймс Кэмерон пригласил ее на роль Сары Коннор в фильм «Терминатор». Картина сделала ее звездой такой же величины, как и Арнольд Шварценеггер.