Как выглядит Сара Коннор через 36 лет после выхода первого «Терминатора»
Фото: Kinopoisk.ru
Линда Гамильтон родилась 26 сентября 1956 года. У будущей актрисы была сестра-близнец Лесли, старшая сестра Лора и младший брат Форд. О карьере в кино Линда не мечтала: она увлекалась музыкой, много рисовала. Но в школе Лора стала играть в театральных постановках, и девочкам показалось, что будет забавным, если на сцену станут выходить два одинаковых человека.
Так, со школьной скамьи Линда начала развивать свой артистический талант. А Лесли, которая и привела ее в театр, пошла другим путем — в медицину.
Фото: Faceboo
После школы Линда Гамильтон училась в колледже Вашингтона, затем в Институте театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке, где студентам преподавали по системе Станиславского. После получения диплома начинающая актриса перебралась в Лос-Анджелес. Но сразу попасть в большое кино у нее не получилось, строить карьеру она начала с телевидения.
Сразу две роли в художественных фильмах Линда Гамильтон получила в 1982 году, когда ей было 26 лет («Золото "кандри"», «Игра в убийство»). После в течение четырех лет она сыграла в пяти картинах, в том числе в «Детях кукурузы» по Стивену Кингу.
И в 1984-м настал ее звездный час. Джеймс Кэмерон пригласил ее на роль Сары Коннор в фильм «Терминатор». Картина сделала ее звездой такой же величины, как и Арнольд Шварценеггер.
За год до съемок у Кэмерона Линда Гамильтон родила сына Дэлтона от первого мужа Брюса Эббота. И несмотря на то, что она была не в лучшей физической форме после родов, на кастинге сумела обойти Сигурни Уивер и Ким Бейсингер. После того как малоизвестную на тот момент актрису утвердили на роль, она стала усиленно готовиться и сбрасывать набранные килограммы.
На экране она уже появилась стройной и цветущей.
Фото: Кадр фильма
Вторая серия франшизы — «Терминатор-2: Судный день» 1991 года — сделала ее мегазвездой. За роль Саны Коннор в это раз она получила миллион долларов, намного больше, чем за первую серию.
В этот раз на экранах появилась не молодая растерянная героиня, а уверенная в себе и даже мужественная женщина. Во время подготовки к съемкам Линда много занималась спортом, чтобы заполучить мускулистое тело.
Кстати, во время съемок сестра-близнец Лесли подменила Линду в некоторых эпизодах, но зрители «подлог» не заметили.
Фото: East News
К тому времени Гамильтон была уже в разводе с супругом, и во время съемок она сблизилась с режиссером Джеймсом Кэмероном. После премьеры фильма они стали жить вместе. Ради Линды Джеймс развелся с женой Кэтрин Бигелоу. В 1993 году у супругов родилась дочь Жозефина. Кэмерон и Гамильтон поженились в 1997 году, а всего через два года развелись.
Фото: Getty Images
В промежутке между «Терминаторами» Линда Гамильтон снялась во множестве фильмов. Среди них: «Из России с любовью», «Кинг Конг жив», «Красавица и чудовище» (получила номинации на «Эмми» и «Золотой глобус»), «Иди к свету», «Мистер судьба».
Фото: East News
После выхода фильма «Терминатор-2» Линда снялась еще в 54 фильмах («Телохранитель по найму», «Новые приключения Бэтмена», «Под угрозой», «Пари матч» и других).
Много лет назад Линда Гамильтон заявила, что не будет сниматься в продолжении франшизы про терминаторов. Но в 2019 году она появилась в фильме «Терминатор: Темные судьбы». Между первой и третьей серией прошло 35 лет.
Сара Коннор за это время сильно постарела.
Арнольд Шварценеггер радовался, что его давняя подруга и коллега, которую он называет героической женщиной, снялась с ним вновь.
Фото: East News
Линда Гамильтон одна из немногих актрис, кто не знает, что такое походы в кабинеты пластических хирургов. Актрисе 64 года и она выглядит на свой возраст — она выбрала путь естественного старения. Поклонники делают ей комплименты за то, что она не стала перекраивать себя, а недоброжелатели пеняют тем, что она могла бы выглядеть намного лучше, если бы заботилась о внешности.
Фото: Getty Images
Дружба со Шварценеггером повлияла на политические взгляды Линды. На всех президентских выборах она поддерживала Демократическую партию, но в 2003-м во время выборов губернатора Калифорнии она поддержала кандидатуру Арнольда Шварценеггера, баллотировавшегося от республиканцев.
Недавно «Сара Коннор» рассказала, что во время первого замужества у нее развилось биполярное расстройство. Из-за него она часто переживала резкие перепады настроения, из-за чего могла наброситься на супруга с беспочвенными оскорблениями и даже с кулаками.
Сейчас Линда Гамильтон продолжает сниматься, много времени проводит с семьей и часто появляется на киномероприятиях.
Фото и видео: Facebook Линды Гамильтон, Getty Images, East News, кадры фильмов, Kinopoisk.ru? фильмы «Терминатор» и «Терминатор-2»
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