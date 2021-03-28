Как выглядит русская Рапунцель, которая не стригла волосы 15 лет

Длина волос девушки составляет 172 сантиметра. От стрижек Дарья отказалась в 15 лет, сообщает издание Daily Mail.

«Однажды подруга сказала мне, что я не смогу отрастить такие же длинные волосы, как у нее. Я решила бросить ей вызов», — рассказала она. Но, как оказалось, спор затянулся на долгое время.

Сейчас на блог Губановой подписаны 183 тысячи человек. Инстаблогер делится с подписчиками бьюти-советами и секретами здоровья и красоты. Так, в интервью зарубежному изданию она рассказала, что моет голову два раза в неделю, пьет витамины и пользуется масками. С распущенными волосами девушка ходит только по дому. «Мои волосы часто цепляются за ручки дверей или пуговицы. Уходит много времени, чтобы их распутать», — рассказала Дарья.

У блогера есть дочь Эвелина, которая вдохновляется примером мамы. Малышка тоже решила отращивать волосы.