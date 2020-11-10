Девушка не стриглась с 6 лет и отрастила самые длинные волосы в мире

По словам 18-летней Ниланши Патель (Nilanshi Patel), ей удалось дважды стать обладательницей самых длинных волос: впервые она получила данный статус 21 ноября 2018 года, а впоследствии побила свой собственный рекорд. Два года назад длина волос индийской Рапунцель составляла 1,7 метра, а теперь они стали еще длиннее на 30 сантиметров.

Девушка призналась, что отращивать волосы ей пришлось из-за неудачной стрижки. В 6 лет она попала к неумелому мастеру, который так «оболванил» девочку, что она еще долго приходила в себя: «Мне сделали действительно ужасную стрижку. После этого я решила, что никогда больше не стану терпеть подобное и решила не стричь волосы. Данное решение я приняла, когда мне было шесть лет, и с тех пор я не притрагиваюсь ножницами к моим волосам».

При этом юная обладательница роскошной шевелюры не уверена, что она будет и дальше отращивать волосы и станет пытаться установить новый мировой рекорд, на этот раз уже в другой возрастной категории. Она пока не определилась с дальнейшими планами, но уверена, что ее пример вдохновит тех дам, которые мечтают о длинных волосах, но не обладают достаточным терпением и мотивацией.