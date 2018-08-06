Как выглядит новая возлюбленная Евгения Петросяна и что мы о ней знаем

29-летнюю ассистентку Евгения Петросяна называют его новой возлюбленной и копией его бывшей жены в молодости. Уроженка Тулы Татьяна Брухунова действительно отличается нестандартной внешностью и оригинальным стилем, не свойственными современным девушкам.
Татьяна — бывшая студентка Московского университета культуры и искусств. Защитив диплом на факультете менеджмента она поступила на работу в театр Евгения Петросяна. Через несколько лет Татьяна стала правой рукой артиста, а впоследствии и директором театра.
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