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Как выглядит новая возлюбленная Евгения Петросяна и что мы о ней знаем

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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СМИ обсуждают помощницу Евгения Петросяна, по слухам заменившую ему жену.

29-летнюю ассистентку Евгения Петросяна называют его новой возлюбленной и копией его бывшей жены в молодости. Уроженка Тулы Татьяна Брухунова действительно отличается нестандартной внешностью и оригинальным стилем, не свойственными современным девушкам.

Татьяна — бывшая студентка Московского университета культуры и искусств. Защитив диплом на факультете менеджмента она поступила на работу в театр Евгения Петросяна. Через несколько лет Татьяна стала правой рукой артиста, а впоследствии и директором театра.

Фото: facebook, instagram

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