Как выглядит новая возлюбленная Евгения Петросяна и что мы о ней знаем

Татьяна — бывшая студентка Московского университета культуры и искусств. Защитив диплом на факультете менеджмента она поступила на работу в театр Евгения Петросяна. Через несколько лет Татьяна стала правой рукой артиста, а впоследствии и директором театра.

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