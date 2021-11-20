Как выглядит 2-месячная внучка Сергея Шойгу: родители девочки впервые показали ее лицо

Ксения Шойгу и Алексей Столяров встречаются уже несколько лет. Пара не жената, однако весной 2021 года Алексей сделала предложение возлюбленной. Ксения признавалась, что ее первая беременность оказалась незапланированной, однако ни она, ни ее жених, ни родственники не испытали негативных эмоций. Позднее Алексей Столяров рассказал о том, что у него сложились хорошие отношения со знаменитым тестем.