Как выглядит 2-месячная внучка Сергея Шойгу: родители девочки впервые показали ее лицо
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Фото: Instagram
Младшая дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения Шойгу перестала скрывать лицо новорожденной дочери. Милана появилась на свет 17 сентября 2021 года, и пока родители не показывали ее в соцсетях. Но в честь международного дня детей Ксения поделилась роликом с наследницей и супругом Алексеем Столяровым, в котором шутливо поздравила мужа с этим праздником, а заодно показала, как выглядит 2-месячная внучка Сергея Шойгу.
Ксения поделилась и кадрами «тренировки» Миланы, которая проходила в ванной.
Ксения Шойгу и Алексей Столяров встречаются уже несколько лет. Пара не жената, однако весной 2021 года Алексей сделала предложение возлюбленной. Ксения признавалась, что ее первая беременность оказалась незапланированной, однако ни она, ни ее жених, ни родственники не испытали негативных эмоций. Позднее Алексей Столяров рассказал о том, что у него сложились хорошие отношения со знаменитым тестем.
Фото и видео: @ksenia_shoigu/Instagram