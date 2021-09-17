Ксения Шойгу и Алексей Столяров впервые стали родителями

Ксения Шойгу и ее супруг Алексей Столяров стали родителями в первый раз. Об этом сообщил в своем личном блоге счастливый отец. Алексей рассказал, что у них родилась девочка — об этом молодые родители узнали еще во время беременности. Имя малышки пока не сообщается.

О своем новом статусе блогер поведал трогательной публикацией, признавшись в любви Ксении и назвав ее своим героем. Судя по фотографии из палаты, молодой отец присутствовал там во время появления дочери на свет.