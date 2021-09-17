passion.ru
1 мин.

Ксения Шойгу и Алексей Столяров впервые стали родителями

О том, что младшая дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения выходит замуж, стало известно этой весной. А в середине июня девушка объявила о своей беременности, которую ранее заподозрили ее поклонники. 17 сентября выяснилось, что у нее родилась дочь.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Беременная Ксения Шойгу

Фото: @ksenia_shoigu

Ксения Шойгу и ее супруг Алексей Столяров стали родителями в первый раз. Об этом сообщил в своем личном блоге счастливый отец. Алексей рассказал, что у них родилась девочка — об этом молодые родители узнали еще во время беременности. Имя малышки пока не сообщается.

О своем новом статусе блогер поведал трогательной публикацией, признавшись в любви Ксении и назвав ее своим героем. Судя по фотографии из палаты, молодой отец присутствовал там во время появления дочери на свет.

Сама Ксения тоже поделилась новостью с подписчиками в сториз. Она опубликовала селфи с животом из лифта, а затем фотографию из больничной палаты уже с дочерью на руках, и на снимке поздравила своего супруга с прибавлением.

«Все уже ждут этого человечка, чтобы начать им заниматься. Это и для меня была приятная новость. Я, конечно, переспросил, а потом очень обрадовался», — ранее рассказывал Столяров о беременности жены.

Он отмечал, что беременность не была запланированной, однако все очень рады этому событию.

«Честно, я не знаю, как тут можно планировать. Но все в моей семье и я сама были очень рады этой новости», — рассказала пара.

Фото: Global Look press, Instagram