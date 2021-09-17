Ксения Шойгу и Алексей Столяров впервые стали родителями
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @ksenia_shoigu
Ксения Шойгу и ее супруг Алексей Столяров стали родителями в первый раз. Об этом сообщил в своем личном блоге счастливый отец. Алексей рассказал, что у них родилась девочка — об этом молодые родители узнали еще во время беременности. Имя малышки пока не сообщается.
О своем новом статусе блогер поведал трогательной публикацией, признавшись в любви Ксении и назвав ее своим героем. Судя по фотографии из палаты, молодой отец присутствовал там во время появления дочери на свет.
Сама Ксения тоже поделилась новостью с подписчиками в сториз. Она опубликовала селфи с животом из лифта, а затем фотографию из больничной палаты уже с дочерью на руках, и на снимке поздравила своего супруга с прибавлением.
«Все уже ждут этого человечка, чтобы начать им заниматься. Это и для меня была приятная новость. Я, конечно, переспросил, а потом очень обрадовался», — ранее рассказывал Столяров о беременности жены.
Он отмечал, что беременность не была запланированной, однако все очень рады этому событию.
«Честно, я не знаю, как тут можно планировать. Но все в моей семье и я сама были очень рады этой новости», — рассказала пара.
Фото: Global Look press, Instagram