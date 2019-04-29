«Это очень обидно»: 62-летняя Андрейченко раскритиковала экс-супруга за выход в свет с молодой любовницей

Актриса Наталья Андрейченко стала гостьей очередного выпуска программы «Звезды сошлись». В программе обсуждали личную жизнь известного композитора Максима Дунаевского, первого мужа Андрейченко. 74-летний мэтр на днях появился на людях под руку с очередной пассией – музыковедом Аллой. Никто бы и не обратил на это внимание, если бы не один нюанс: Дунаевский все еще состоит в браке с седьмой женой – 46-летней Мариной Рождественской, с которой у него есть общая 17-летняя дочь Полина.
Наталья Андрейченко была четвертой женой Дунаевского. От нее он ушел к манекенщице Ольге Даниловой. В интервью Дунаевский не раз признавался, что как честный человек женится на всех своих дамах сердца.
Андрейченко в студии осудила поведение экс-супруга. «Я была в такой ситуации. Для женщины это очень обидно. Нельзя выходить в свет с новой любовницей, не завершив отношения с женой, - считает 62-летняя актриса. – О том, что он от меня уходит к другой женщине, я узнала от Максима. Потом это все всплыло наружу. Развелись мы вообще семь лет спустя».
В студии Наталья призналась, что не принимает ничью сторону, но поведение такое считает неприемлемым: «Я чуть с ума не сошла», - вспоминает Наталья Андрейченко ситуацию, когда ей самой дали «отставку».
Брак с Дунаевским стал для Андрейченко первым. В 1982 году она родила ему сына Дмитрия. После он взял фамилию отчима – режиссера Максимиллиана Шелла. Сейчас Дмитрий живет в Швейцарии. От режиссера у Натальи есть еще дочь.
У Максима Дунаевского, от разных жен, кроме Андрейченко есть еще двое родных детей и приемная дочь.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Видео: Instagram, youtube.com/ СЕГОДНЯ
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!