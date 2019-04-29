«Это очень обидно»: 62-летняя Андрейченко раскритиковала экс-супруга за выход в свет с молодой любовницей

Наталья Андрейченко была четвертой женой Дунаевского. От нее он ушел к манекенщице Ольге Даниловой. В интервью Дунаевский не раз признавался, что как честный человек женится на всех своих дамах сердца.

Андрейченко в студии осудила поведение экс-супруга. «Я была в такой ситуации. Для женщины это очень обидно. Нельзя выходить в свет с новой любовницей, не завершив отношения с женой, - считает 62-летняя актриса. – О том, что он от меня уходит к другой женщине, я узнала от Максима. Потом это все всплыло наружу. Развелись мы вообще семь лет спустя».