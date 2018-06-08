Как Тимати поссорился с МУЗ-ТВ: с чего все началось и что ответил Арман Давлетьяров

«Так сложилось что вы в основе своей, молодежный! музыкальный! канал, наверное самый крупный по покрытию в стране, соответственно Премия — главное музыкальное событие, которе должно отображать все реали сегодняшнего дня. А по сути кроме названия из года в год ничего не меняется: ни беспардонность некоторых ведущих, ни ощущение бесконечного междусобойчика, ни понимание реального современного рынка музыки, ни отсутствие желания идти вперед и делать крутой продукт, ни механизм сохранения отношений с теми, кто либо за год "выслужился", либо еще пригодится», — возмутился музыкант.

«Все это как то нелепо и странно... — “Это как получить в подарок ботинки которые, поджимают и трут, но придти в них к тому кто подарил, на юбилей, что бы он обязательно это заметил и ему было приятно”. Отсюда естественный вопрос: А что же ты в прошлом году не возмущался, когда получал "Артист Года" ? - ответ простой (см. обзац про ботинки) Дословно, в этом году не играл по правилам. Дословно — х**вый тот критик, который только болтает, но предложить по сути ничего не может. Пока не могу, тк не являюсь владельцем или управляющим медиа ресурса. Пока не могу) но это совсем не значит, что так как есть сейчас, будет всегда», — пояснил он.

Комментарий Армана Давлетярова возмутил артиста.