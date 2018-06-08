Как Тимати поссорился с МУЗ-ТВ: с чего все началось и что ответил Арман Давлетьяров

На днях звезды российской эстрады собрались в СК «Олимпийский» на вручении очереднй премии МУЗ-ТВ. Ради этого мероприятия прилетела из США после родов Светлана Лобода, Ольга Бузова несколько дней шила платье, чтобы появиться в нем на коне и потерять шлейф, посетила концерт и певица Нюша, ожидающая пополнения. Григорий Лепс со сцены сообщил, что не планирует больше выдвигать свою кандидатуру в качестве претендента на какую-либо из премий и собирается уступить дорогу молодым.
Популярный музыкант Тимати, присутствовавший в зале и выступивший на мероприятии вдохновился пламенной речью коллеги. «То что сказал со сцены @gvleps стало для меня самым крутым и определяющим событием премии и все, на этом точка. Я знаю что меня скорее всего не поймет руководство канала, но я хочу вам, все же это донести, тк давно никак не завишу от теле-радио ресурса и не боюсь что либо потерять. Я не хочу вдаваться в частности номинаций, и мое мнение ни как не связанно с отсутствием сервиза (тарелки) в этом году или в его количестве или отсутствие для моих артистов в последующих, я ни на кого не обижен, это просто мой личный субъектив», — написал он в блоге и продолжил.
«Так сложилось что вы в основе своей, молодежный! музыкальный! канал, наверное самый крупный по покрытию в стране, соответственно Премия — главное музыкальное событие, которе должно отображать все реали сегодняшнего дня. А по сути кроме названия из года в год ничего не меняется: ни беспардонность некоторых ведущих, ни ощущение бесконечного междусобойчика, ни понимание реального современного рынка музыки, ни отсутствие желания идти вперед и делать крутой продукт, ни механизм сохранения отношений с теми, кто либо за год "выслужился", либо еще пригодится», — возмутился музыкант.
«Все это как то нелепо и странно... — “Это как получить в подарок ботинки которые, поджимают и трут, но придти в них к тому кто подарил, на юбилей, что бы он обязательно это заметил и ему было приятно”. Отсюда естественный вопрос: А что же ты в прошлом году не возмущался, когда получал "Артист Года" ? - ответ простой (см. обзац про ботинки) Дословно, в этом году не играл по правилам. Дословно — х**вый тот критик, который только болтает, но предложить по сути ничего не может. Пока не могу, тк не являюсь владельцем или управляющим медиа ресурса. Пока не могу) но это совсем не значит, что так как есть сейчас, будет всегда», — пояснил он.
Комментарий Армана Давлетярова возмутил артиста.
«Дорогой Арман, ты настолько заплесневел в своем маленьком самостоятельно выдуманном мире, что сам не понял, как в своем "интервью" подтвердил все что я написал ранее выше))) Цитирую: — "Тимати не ходил на говно-мероприятия весь год, не пел бесплатно и не участвовал в активностях канала" по этому он не получает награды! ))) кому еще после этих слов что не понятно про эту Премию ??? Я бы на твоём месте, побоялся бы вообще комментировать эту ситуацию, над тобой есть руководство, которое так же читает разные ленты и новости. Прикинь если они почитают ленту комментариев людей и их отзывы о Премии?? Не вычищенный акаунт Муз Тв а реальные мнения людей. Акционеры не дураки ни разу, они знают о твоих методах работы и о внутренней экономике канала. Ты как управляющий, можешь снять все наши клипы с ротации, нет проблем. Но так же могут снять и тебя с должности в принципе)) если эту должность убрать, трезво посмотри правде в глаза, кто ты ??? Что за продукт ты создал ??? Смог ли ты поднять рейтинг канала и Премии со времен продажи актива Игорем Яковлевичем Крутым, когда на премию летели со всего СНГ и хедлайнерами были: 50 cent, Cristina Aguilera, Enrique Iglesias итд или не смог ??? Или ты продолжаешь щипать по чуть-чуть, то здесь то там, пока цифра канала под твоим руководством продолжает падать. Нельзя дать две три номинации молодым артистам и думать что ты отвечаешь современному рынку - это смешно. В первом ряду сидят все те же )) Половина людей из индустрии ходят, потому что больше ходить некуда, просто они не могут позволить себе это высказать в слух !!! Я а скажу — меня подза**ала вся эта БЛЕВОТИНА !!!», — возмутился лидер Black Star.
«Не обижайся дружище Арман, это чисто рабочие моменты», — добавил он.
«Тебе точно не стоит думать о моих взаимоотношениях с акционерами, в отличие от тебя они интересуются экономикой, долей и цифрами канала, которые их устраивают, хочу заверить тебя. Прости, они не читают комментарии в твоих соц сетях, у них другой уровень. Блевотиной я называю то, когда при встрече ты обнимаешь меня, жмешь руку, а уходя, тихонечко "обсираешь", потому что не получил тарелку. По поводу псевдо говноконцертов, где тебя не было в течении года, почему-то твои друзья коллеги, которые выше тебя и по статусу и по уровню, такие как Лепс, Валерия, Меладзе, Кобзон, Крид, Мот, Эмин, А-Студио, Елена Темникова, Элджей, Матранг, Баста, Руки Вверх, Вера Брежнева, Полина Гагарина приезжают на эти съемки и их они устраивают и поддерживают канал и ты этими словами унижаешь их тоже. Теперь по поводу рейтингов канала и Премии — за последние три года рейтинги и доля канала самые высокие за все время существования канала и Премии. Не обижайся, дружище, тебе скандалить в соц сетях не впервой, это твой конек, с моей стороны это чисто рабочие моменты. Больше нет желания и времени здесь все обсуждать», — ответил Давлетьяров в своем Instagram.
Фото: instagram