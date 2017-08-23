Где звезды ловят последние летние деньки

До конца лета осталось чуть больше недели. Ольга Бузова, Любовь Толкалина, Олеся Судзиловская и Ани Лорак пероводят последние его дни вдали от дома. Олеся Судзиловская отдыхает в Испании. Посетив острова Майорка, Форментера и Ибица, звезда обрела шикарный загар, который теперь демонстрирует на камеру. Доподлинно неизвестно, где были сделаны черно-белые снимки из блога Ани Лорак, но выглядит она на них просто великолепно! Глядя на идеально плоский живот, трудно поверить, что у певицы есть дочь. Ольга Бузова на Сейшеллах мечтает о дожде: «- Какая твоя мечта? - Чтобы меня кто-то поцеловал под дождём.... А твоя? - Чтобы начался дождь».

Ocean vibes 🌊🌊🌊 Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Авг 23 2017 в 7:34 PDT

Любовь Толкалина путешествует с гастролями по России. Сегодня на рассвете, находясь в Абрау-Дюрсо, она сделала фото в купальнике, которое вызвало бурю негодования у ее поклонников. «Все были недовольны, что я голышом норовлю заплыть)))), теперь вроде же одетая по уши в купальник, а все равно. Вы меня простите, но этого уж я совсем не понимаю и не принимаю. Кто что видит в задоре и радости», — возмутилась она.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Авг 23 2017 в 7:53 PDT