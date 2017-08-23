Как статуэтки! Бузова, Толкалина, Судзиловская и Лорак похвастались плоскими животами и крепкими бедрами на пляжных фото
До конца лета осталось чуть больше недели. Ольга Бузова, Любовь Толкалина, Олеся Судзиловская и Ани Лорак пероводят последние его дни вдали от дома.
Олеся Судзиловская отдыхает в Испании. Посетив острова Майорка, Форментера и Ибица, звезда обрела шикарный загар, который теперь демонстрирует на камеру.
Доподлинно неизвестно, где были сделаны черно-белые снимки из блога Ани Лорак, но выглядит она на них просто великолепно! Глядя на идеально плоский живот, трудно поверить, что у певицы есть дочь.
Ольга Бузова на Сейшеллах мечтает о дожде: «- Какая твоя мечта? - Чтобы меня кто-то поцеловал под дождём.... А твоя? - Чтобы начался дождь».
Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)
Любовь Толкалина путешествует с гастролями по России. Сегодня на рассвете, находясь в Абрау-Дюрсо, она сделала фото в купальнике, которое вызвало бурю негодования у ее поклонников.
«Все были недовольны, что я голышом норовлю заплыть)))), теперь вроде же одетая по уши в купальник, а все равно. Вы меня простите, но этого уж я совсем не понимаю и не принимаю. Кто что видит в задоре и радости», — возмутилась она.
«Кто то помешан на сексе, кто то на своих, видимо, проблемах с телом, кто то на несчастии, кто то на невозможности выдти за границы своего представления. Я каждый день в этом гастрольном туре по курортам Краснодарского края выхожу утром на городские пляжи. И наблюдаю. Наблюдаю печальные картины. Очень печальные картины полнейшей человеческой распущенности. Вы меня простите, на лицо факт ожирения и тотального игнора зожа! Я тоже знаете ли не фанат. Заниматься в зале, регулярно ходить на йогу или в бассейн нет времени. Но так нельзя. Милые милые, дорогие женщины! Но что же это такое? Когда то у Натальи Водяновой в интервью я прочла - " Если люди так относятся к своему телу, то как они будут относиться ко мне?" И подтверждение этой истины я читаю в комментах. Я так хочу чтобы каждая из вас потрудилась хоть чуть чуть над собой, чтобы утром услышать от своего любимого: "Давай лучше, все твои кризисы идентификации, мы плавно перенесем 32 мартобря... ты- прекрасна!Добрая, красивая, нежная, талантливая, целеустремленная, проницательная, мечтательная, эротичная и эстетичная, порывистая, таинственная, интригующая, естественная, темпераментная и безусловно почти всегда улыбчивая ! Люблю. Твой." #ячитаюкомменты #язлаянояскажу #жиротоп Каждый сам выбирает в каком теле ему жить, но тогда примите себя и примите других», — обратилась она к подписчикам.
Фото: instagram.com