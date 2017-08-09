Дочь Ани Лорак Соня достигла того возраста, когда уже может идти в первый класс. Однако певица выступает против этого, считая, что малышке еще рано садиться за парту.

«Соня очень успешно проходит все тесты на моторику, логику, но мы решили, что ей надо еще годик «погулять. Мне кажется, что нельзя забирать у человека детство — всему свое время. Соня еще малышка, мы с ней в куколки играем», - цитирует певицу «7 дней».

Как рассказала Лорак, сейчас маленькая Соня просто хочет ласки, тепла и игрушек, поэтому пока ей не до учебы: «Наверное, маме приятно, когда ее отпрыск в пять лет умеет то, что не умеют его сверстники. Но приятно ли это ребенку?!». Конечно, такое серьезное решение нужно было тщательно обдумать и посоветоваться со специалистами, что певица и сделала, обратившись к психологу.