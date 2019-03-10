«Как сестры»: 41-летняя Екатерина Климова и ее 17-летняя дочь позируют на боксерском ринге

Несколько дней назад старшая дочь Екатерины Климовой отпраздновала 17-летие. В тот день звездная мама показала, какой девочка была в раннем детстве. Теперь Елизавета выросла и «сравнялась» с мамой как ростом, так и фигурой.

Видеоролик, на котором мама и дочь позируют на боксерском ринге в фитнес-центре, собрал массу положительных комментариев в Сети.