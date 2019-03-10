«Как сестры»: 41-летняя Екатерина Климова и ее 17-летняя дочь позируют на боксерском ринге

Несколько дней назад старшая дочь Екатерины Климовой отпраздновала 17-летие. В тот день звездная мама показала, какой девочка была в раннем детстве. Теперь Елизавета выросла и «сравнялась» с мамой как ростом, так и фигурой.
Видеоролик, на котором мама и дочь позируют на боксерском ринге в фитнес-центре, собрал массу положительных комментариев в Сети.
«Какие красотки», «Какие шикарные, обалдеть» «Это дочь уже такая??», «Вы как сестрички», «Катя, браво! Подружка своей дочери», «Стройняшки», «Фигуры у обоих — на зависть всем», «Две ''сестренки''. Кто краше не выбрать. Счастье, здоровья, любви», — пишут фолловеры.
«Какая стройненькая Катя!!! Как девочка», «Выглядит моложе дочки», «Такая утонченная и подтянутая», «Ох, вот это пресс», «Какие ножки стройные», «Катя, вы ведьма ???? Обычный человек не может так выглядеть с 4 детьми», «Мама четверых детей, а живот как у нерожавшей - абсолютно плоский живот! Ай да Катя!...», — восхищаются они фигурой актрисы.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram