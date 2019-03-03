logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Самая прекрасная девочка на свете!»: Екатерина Климова показала редкие фото 17-летней дочери

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Екатерина Климова с детьми

Фото: Instagram Екатерины Климовой
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Сегодня день рождения отмечает старшая дочь знаменитой актрисы.

41-летняя Екатерина Климова впервые стала мамой ровно 17 лет назад — своему избраннику, Илье Хорошилову, звезда театра и кино подарила дочь Елизавету. Сегодня, в день рождения старшей дочери, Екатерина опубликовала в Instagram трогательное видеопоздравление, смонтированное из архивных фотографий именинницы. «То самое чувство , когда твоей дочери 17 лет)))) Любовь моя! Самая прекрасная девочка на свете! Будь счастлива и ничего не бойся! Я всегда с тобой!» — подписала публикацию актриса.

«Поздравляю с днем рождения!!!! Две красавицы! Вы как 2 сестры! Катя, прекрасно выглядите!!!! Молодец!!!! В чем же ваш секрет? Желаю вам, чтобы дочь всегда вас радовала, указала, ценила и любила!!! Чтобы вы всегда оставались подругами и взаимопонимание не покидало вас!!!! ❤️❤️❤️», «Вы с дочкой выглядите, как подружки.Это очень круто», «Катюша, поздравляю тебя с такой дочкой, а Лизу с такой мамой! Будьте счастливы и очень близки долгие-долгие годы!!!», «Поздравляю! Как быстро растут дети! А вы, Катя, всё прекрасней, ну, просто две сестрички», «Здоровья и Любви Вашей дочери ! Пусть ее жизнь будет легкой, светлой и благополучной!», «Катя, время над вами не властно. С днём рождения доченьки», — написали фолловеры в комментариях.

Напомним, Екатерина Климова воспитывает четверых детей. В браке с Игорем Петренко у актрисы родились сыновья Матвей и Корней, а Геле Месхи Екатерина родила дочь Бэллу.

Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям имениннице!

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Мама, мы не живем на этой роскошной вилле»: дочка Бони разоблачила ее попытки казаться богаче
«У нее нет аутизма»: взрослая дочь Лолиты Милявской будет строить свою жизнь в Европе
«Фигурка как у модели»: 65-летняя Любовь Успенская в мини-платье покорила фанатов своей красотой
«Все мальчики, кроме Захары»: в Сети обсуждают новое фото подросших детей Анджелины Джоли
«Прилично поправилась»: поклонники обсуждают изменившуюся фигуру Ани Лорак
43-летняя Шарлиз Терон удивила кардинальным преображением на красной дорожке «Оскара-2019»