«Самая прекрасная девочка на свете!»: Екатерина Климова показала редкие фото 17-летней дочери

41-летняя Екатерина Климова впервые стала мамой ровно 17 лет назад — своему избраннику, Илье Хорошилову, звезда театра и кино подарила дочь Елизавету. Сегодня, в день рождения старшей дочери, Екатерина опубликовала в Instagram трогательное видеопоздравление, смонтированное из архивных фотографий именинницы. «То самое чувство , когда твоей дочери 17 лет)))) Любовь моя! Самая прекрасная девочка на свете! Будь счастлива и ничего не бойся! Я всегда с тобой!» — подписала публикацию актриса.
«Поздравляю с днем рождения!!!! Две красавицы! Вы как 2 сестры! Катя, прекрасно выглядите!!!! Молодец!!!! В чем же ваш секрет? Желаю вам, чтобы дочь всегда вас радовала, указала, ценила и любила!!! Чтобы вы всегда оставались подругами и взаимопонимание не покидало вас!!!! ❤️❤️❤️», «Вы с дочкой выглядите, как подружки.Это очень круто», «Катюша, поздравляю тебя с такой дочкой, а Лизу с такой мамой! Будьте счастливы и очень близки долгие-долгие годы!!!», «Поздравляю! Как быстро растут дети! А вы, Катя, всё прекрасней, ну, просто две сестрички», «Здоровья и Любви Вашей дочери ! Пусть ее жизнь будет легкой, светлой и благополучной!», «Катя, время над вами не властно. С днём рождения доченьки», — написали фолловеры в комментариях.
Напомним, Екатерина Климова воспитывает четверых детей. В браке с Игорем Петренко у актрисы родились сыновья Матвей и Корней, а Геле Месхи Екатерина родила дочь Бэллу.
Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям имениннице!
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram