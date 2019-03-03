«Самая прекрасная девочка на свете!»: Екатерина Климова показала редкие фото 17-летней дочери

«Поздравляю с днем рождения!!!! Две красавицы! Вы как 2 сестры! Катя, прекрасно выглядите!!!! Молодец!!!! В чем же ваш секрет? Желаю вам, чтобы дочь всегда вас радовала, указала, ценила и любила!!! Чтобы вы всегда оставались подругами и взаимопонимание не покидало вас!!!! ❤️❤️❤️», «Вы с дочкой выглядите, как подружки.Это очень круто», «Катюша, поздравляю тебя с такой дочкой, а Лизу с такой мамой! Будьте счастливы и очень близки долгие-долгие годы!!!», «Поздравляю! Как быстро растут дети! А вы, Катя, всё прекрасней, ну, просто две сестрички», «Здоровья и Любви Вашей дочери ! Пусть ее жизнь будет легкой, светлой и благополучной!», «Катя, время над вами не властно. С днём рождения доченьки», — написали фолловеры в комментариях.

Напомним, Екатерина Климова воспитывает четверых детей. В браке с Игорем Петренко у актрисы родились сыновья Матвей и Корней, а Геле Месхи Екатерина родила дочь Бэллу.