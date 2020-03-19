Как сейчас выглядит скромница Пайпер из популярного сериала «Зачарованные»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Кадр сериала
Холли Мари Комбс, сыгравшая роль средней сестры — Пайпер Холливелл — до прихода в сериал уже успела поработать моделью. Сниматься в рекламе для телевидения и печатной прессы она начала в 8-летнем возрасте, сразу после переезда с матерью в Нью-Йорк. Там же она поступила учиться в Professional Children’s School N.Y.
До «Зачарованных» Холли Комбс снялась в 14 фильмах и сериалах, и роль Пайпер досталась уже профессиональной актрисе.
Изначально Холли должна была играть старшую из сестер, а Шеннен Доэрти — среднюю. Но после их поменяли местами. Начиная с пятого сезона сериала, Холли Комбс также стала продюсером фильма. В «Зачарованных» Комбс снималась до самого финала: последняя серия 8 сезон вышла на экраны в мае 2006 года.
Фото: Getty Images
После громкого успеха «Зачарованных» Холли Комбс снималась и в других фильмах, но былую славу поддерживать не смогла, так как ее новые проекты не были такими же успешными. В 2008 году актриса появилась в сериале «Любовницы», в 2010-м сыграла мать главной героини в сериале «Милые обманщицы», но здесь ее роль была второстепенной, также она появлялась в известном сериале «Анатомия страсти».
Холли Комбс осенью 2019 года в третий раз вышла замуж. Ее избранником стал ресторатор Майк Райан. Их роман начался в 2016 году, а о помолвке они сообщили за год до свадьбы. Райан окружил Холли заботой и как родных принял троих ее сыновей от второго брака с рабочим сцены в «Зачарованных» Дэвидом Донохо (первым мужем Комбс был актер Брайан Трэвис Смит).
Как же сейчас выглядит Пайпер из сериала «Зачарованные»? 44-летняя Холли все так же красива: она все та же симпатичная брюнетка со стройной фигурой (несмотря на трое родов). Актриса живет с мужем и сыновьями Финли, Райли и Келли в долине Сан-Фернандо в Лос-Анджелесе. Все свободное время «Пайпер» посвящает семье и многочисленным животным.
О новых проектах звезды «Зачарованных» ничего не известно. В последний раз она появлялась на экранах в эпизодах «Анатомии страсти» в 2019 году.
А кто из трех сестер Холливелл вам нравилась больше всех?
Фото: Instagram, Getty Images
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