Как сейчас выглядит скромница Пайпер из популярного сериала «Зачарованные»

Холли Мари Комбс, сыгравшая роль средней сестры — Пайпер Холливелл — до прихода в сериал уже успела поработать моделью. Сниматься в рекламе для телевидения и печатной прессы она начала в 8-летнем возрасте, сразу после переезда с матерью в Нью-Йорк. Там же она поступила учиться в Professional Children’s School N.Y.

До «Зачарованных» Холли Комбс снялась в 14 фильмах и сериалах, и роль Пайпер досталась уже профессиональной актрисе.