Из нескладного подростка в красавицу: как сейчас выглядит скромница-дочь Жади из сериала «Клон»
Фото: Кадр фильма
Во время съемок в «Клоне» одной из самых юных и запоминающихся актрис сериала Карле Диаз было всего 10 лет. Но несмотря на столь юный возраст за плечами девочки уже был большой опыт работы на ТВ и в кино.
Карла родилась в 1990 году в Сан-Паулу в семье медиков. В ее жилах течет бразильская и уругвайская кровь (семья отца живет в Уругвае) и Карла Диаз в совершенстве владеет и испанским языком — наравне с родным. Девочка росла подвижным ребенком с живой мимикой. Миловидную малышку заметили, и уже в 2,5 года она начала сниматься в рекламе. К 5 годам Карла появилась примерно в 80 рекламных роликах.
Уже в четыре года Карла стала актрисой — она сыграла в сериале «Нас было шестеро». За ним последовали фильмы «Бразильская школа» и «Любовь витает в воздухе». После Карла отправилась в Аргентину, где снялась в сериале «Девчушки», где сыграла со знаменитой Гресией Кольменарес. После этого за Карлой Диаз закрепилась слава талантливой юной артистки.
В Аргентину Карла переехала с семьей. Там для них сняли шикарную квартиру. С утра Диаз училась, днем готовилась к съемкам, а после отправлялась на съемочную площадку. Карла позже признавалась, что в школе ей устраивали настоящие допросы. Но, по условиям договора, она не имела права раскрывать интригу в сериале.
Фото: Instagram
В 2000 году после съемок в нескольких сезонах «Девчушек» Карла Диаз вернулась в Бразилию, где подписала контракт со студией «Глобо», выпускающей все сериалы. 10-летняя актриса получила сразу два контракта на съемки — в сериалах «Семейные узы» и «Клон». И в обоих фильмах ее партнером стала Джованна Антонелли.
Фото: Кадр фильма
В Клоне Джованна и Карла сыграли мать и дочь. Юной Диаз досталась роль непосредственной девчушки, рожденной в восточной семье и мечтающей лишь об одном — выйти замуж за богатого мужчину, который будет одаривать золотом. Роль Хадижи принесла 10-летней Карле Диаз зрительскую любовь и престижные премии. Через год после выхода «Клона» на экраны Карла получила 6 кинонаград, 5 из которых в категории «Лучшая молодая актриса».
Фото: Instagram
После успеха «Клона» предложения сыпались на Карлу Диаз одно за одним. В течение нескольких лет она сыграла в популярных сериалах и сыграла одну из самых трудных своих ролей. В 2007 году Карла снялась в фильме «Семь грехов», сыграв сироту Джину, носительницу СПИДа. Из-за диагноза над девушкой постоянно издеваются, ей приходится терпеть побои.
Уже в более взрослом возрасте Карла приняла участие еще в нескольких крупных проектах.
29-летняя Диаз активно ведет страницу в Instagram, где изредка публикует фото и видео из сделавшего ее популярной «Клона». На актрису подписаны более 2 млн человек, которые не успевают делать ей комплименты, ведь Карла Диаз из несуразного подростка Хадижи превратилась в настоящую красавицу.
Несмотря на свой маленький рост (153 см) Карла Диаз успешно снимается в рекламе. И сегодня в ней трудно узнать вертлявую девочку-подростка.
Фото: Kinopoisk.ru
Карьера Карлы сложилась удачно — она много снимается и играет в театре. Но про личную жизнь актриса не рассказывает. И на ее странице в социальной сети поклонникам не найти ее романтических фотографий с мужчиной. Однако в одном из интервью Карла призналась, что, как и любая девушка, она мечтает встретить достойного мужчину и завести семью.
Фото: Instagram
Карла иногда возвращается к восточным образам для съемок. Также Диаз увлекается хореографией. Она делится с подписчиками видео из танцевальных классов. Актриса даже принимала участие в знаменитых бразильских карнавалах.
Пока на счету красавицы Карлы 25 киноработ, но миллионы поклонников бразильянки уверены, что скоро увидят ее в новых фильмах, ведь у нее большое будущее.
Фото: кадры фильма, Instagram, Kinopoisk.ru
Видео: «Клон»
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