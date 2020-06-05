Из нескладного подростка в красавицу: как сейчас выглядит скромница-дочь Жади из сериала «Клон»

Во время съемок в «Клоне» одной из самых юных и запоминающихся актрис сериала Карле Диаз было всего 10 лет. Но несмотря на столь юный возраст за плечами девочки уже был большой опыт работы на ТВ и в кино.

Карла родилась в 1990 году в Сан-Паулу в семье медиков. В ее жилах течет бразильская и уругвайская кровь (семья отца живет в Уругвае) и Карла Диаз в совершенстве владеет и испанским языком — наравне с родным. Девочка росла подвижным ребенком с живой мимикой. Миловидную малышку заметили, и уже в 2,5 года она начала сниматься в рекламе. К 5 годам Карла появилась примерно в 80 рекламных роликах.