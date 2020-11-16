Как сейчас выглядит и чем занимается рыжая красотка-возлюбленная Гарри Поттера Джинни Уизли

Бонни Райт родилась 17 февраля 1991 года в семье ювелиров. Кроме нее, в семье рос сын Льюис, который старше сестры на три года. В детстве они зачитывались книгами Джоан Роулинг. И, когда Льюис узнал, что начался кастинг на роль Джинни Уизли, он настоятельно посоветовал сестре отправиться на пробы, так как считал, что Бонни очень походила на рыжую сестру Рона Уизли.

В первой серии поттерианы — «Гарри Поттер и философский камень» — появление Бонни Райт на экране длилось несколько мгновений (в сцене с мамой на вокзале). Но от серии к серии режиссеры отводили ей все больше экранного времени, а к в серии «Гарри Поттер и Орден Феникса» рыжая красотка и становится одним из главных действующих персонажей.