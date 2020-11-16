Как сейчас выглядит и чем занимается рыжая красотка-возлюбленная Гарри Поттера Джинни Уизли
Фото: Kinopoisk.ru
Бонни Райт родилась 17 февраля 1991 года в семье ювелиров. Кроме нее, в семье рос сын Льюис, который старше сестры на три года. В детстве они зачитывались книгами Джоан Роулинг. И, когда Льюис узнал, что начался кастинг на роль Джинни Уизли, он настоятельно посоветовал сестре отправиться на пробы, так как считал, что Бонни очень походила на рыжую сестру Рона Уизли.
В первой серии поттерианы — «Гарри Поттер и философский камень» — появление Бонни Райт на экране длилось несколько мгновений (в сцене с мамой на вокзале). Но от серии к серии режиссеры отводили ей все больше экранного времени, а к в серии «Гарри Поттер и Орден Феникса» рыжая красотка и становится одним из главных действующих персонажей.
Фото: Кадр фильма
В 6-м фильме про юных чародеев — «Гарри Поттер и Принц-полукровка» — когда герои заметно подросли Джинни становится любимой девушкой Гарри Поттера, но при этом ее роль остается не такой заметной, как у остальных персонажей. И лишь в последних двух частях поттерианы — «Гарри Поттер и дары смерти» — Бонни Райт снимается также много, как и главная троица, защищая любимого от Пожирателей смерти.
Фото: Kinopoisk.ru
За 10 лет, что шли съемки «Гарри Поттера» и Джинни Уизли постигала мастерство волшебницы, Бонни Райт в Лондонском университете искусств изучала кино и телевидение (окончила в 2012-м).
В детстве Бонни успела сыграть в трех фильмах: «Остров надежды» и «Агата Кристи: жизнь», где исполнила роль юной писательницы, и «На замену».
Фото: Кадр фильма
В эпилоге к поттериане главные герои показаны в 40 летнем возрасте. Исполнители главных ролей выглядели забавно: старались быть убедительными и все выглядели комично в образах зрелых людей со множеством детей.
После окончания работы над проектом Бонни Райт сыграла в фильмах: «Море», «Философы: урок выживания», «Перед сном». Несколько лет актриса играла в независимом кино, не дошедшем до массового зрителя.
В 2015 году Бонни объявила, что уходит из большого кино, чтобы полностью посвятить себя режиссуре. Пока 29-летняя Райт не достигла больших успехов на этом поприще. После основания собственной компании Bon Bon Lumiere «Джинни Уизли» по своим же сценариям сняла несколько короткометражек и клипов.
Фото: www.instagram.com/thisisbwright/
Кстати, в 2010 году Райт попробовала себя и в качестве модели. Она стала лицом ювелирных коллекций своих родителей. Также она появлялась во множестве журналов. Но пять лет спустя стала фотографироваться только для интервью.
У Бонни Райт было несколько громких романов. Первые ее серьезные отношения зародились на съемках последних частей «Гарри Поттера». С Джейми Кэмпбеллом Бауэром актриса познакомилась на вечеринке, а позже они оказались на одной съемочной площадке (в фильме он играл молодого Геллерта Гриндевальда). В 2011 году влюбленные объявили о помолвке, но до свадьбы дело не дошло — через год они расстались.
Вскоре после расставания с Джейми у Бонни начался роман с владельцем ночного клуба Саймоном Хаммерштерном. ОН был старше актрисы на 13 лет. Их роман продлился два года.
Фото: East News
Бонни Райт практикует йогу и медитацию, в 2015 году она стала вегетарианкой. Актриса, как и ее коллега Эмма Уотсон, борется за права женщин и занимается благотворительностью, уделяя основное внимание бедным африканским странам.
Фото и видео: Instagram Бонни Райт, Kinopoisk.ru, East News, кадры фильмов
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