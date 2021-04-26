Как сейчас выглядит борющаяся с раком звезда «Экипажа» Александра Яковлева

Александра Яковлева некоторое время назад появлялась на своей странице в специальной вязаной шапочке, скрыающей потерю волос. Но недавно на рассказала, что мечтала о красивой кепке, котрую получила от подруги.

В боулинге актриса появилась в светлом брючном костюме, в той самой кепке, и с жизнерадостной улыбкой на лице. Александра активно ведет свой блог, в котором рассказывает о своих буднях. Поклонник желают ей выздоровления и не терять бодрости духа.

Александра Яковлева снялась в 33 фильмах, последняя ее роль в кино состоялась в 2016 году в фильме «Экипаж», главные ролик в которых исполнили Данила Козловский и Владимир Машков.