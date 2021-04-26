Как сейчас выглядит борющаяся с раком звезда «Экипажа» Александра Яковлева
Фото: www.instagram.com/yakovlevaleksandra
Почти два года назад звезда советского кино Александра Яковлева, прославившаяся в фильмах, «Сародеи», «Россия молодая», «Экипаж» и других в программе «Привет, Андрей!» рассказала, что болеет раком и что врачи дали ей всего три месяца жизни.
Но, к счатью, медики, ошиблись в прогнозах. 63-летняя актриса ведет, по возможности, активный образ жизни, встречается с друзьями и наслаждается жизнью.
Александра Яковлева на днях впервые сыграла в боулинг.
Александра Яковлева некоторое время назад появлялась на своей странице в специальной вязаной шапочке, скрыающей потерю волос. Но недавно на рассказала, что мечтала о красивой кепке, котрую получила от подруги.
В боулинге актриса появилась в светлом брючном костюме, в той самой кепке, и с жизнерадостной улыбкой на лице. Александра активно ведет свой блог, в котором рассказывает о своих буднях. Поклонник желают ей выздоровления и не терять бодрости духа.
Александра Яковлева снялась в 33 фильмах, последняя ее роль в кино состоялась в 2016 году в фильме «Экипаж», главные ролик в которых исполнили Данила Козловский и Владимир Машков.
Фото и видео: Instagram Александры Яковлевой, кадры программ «Привет, Андрей!» и «Судьба человека», кадры фильмов, kinopoisk.ru
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