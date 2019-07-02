Борющаяся с раком актриса Александра Яковлева отметила 62-й день рождения

Звезда фильмов «Чародеи», «Экипаж», «Россия молодая», «Человек с бульвара Капуцинов» - Александра Яковлева 2 июля отмечает день рождения. Актрисе исполнилось 62 года.
Она блистала на экране и работала чиновником, переживала непростые моменты в профессии и личной жизни. А сейчас актриса борется с раком. Об этом она впервые рассказала несколько недель назад в интервью Андрею Малахову.
В день рождения актрисы «СтарХит» вспомнил про самые яркие моменты в жизни Александры Яковлевой.
Фото: Кадр из фильма
Саша Иванес родилась в Калининграде. Растила ее бабушка, которая стала самым близким человеком будущей звезды, которую все позже узнают под фамилией Яковлева. Александра рассказывала, что ее родители погибли в ДТП, и все заботы о ребенке легли на бабушку и дедушку. Именно их фамилия позже стала псевдонимом актрисы.
Девочку воспитывали в строгости, но она занималась творчеством – играла на скрипке, занималась балетом и посещала драмкружок. Именно бабушка убедила Сашу, что та станет артисткой. После школы Яковлева приехала поступать в театральный вуз в Ленинграде, но провалилась на экзамене. Тогда она расплакалась перед приемной комиссией и сообщила, что бабушка умрет от горя. Абитуриентку приняли.
Дебют Александры состоялся в «Экипаже». Режиссер Александр Митта рассказывал позднее, что на съемках Яковлева вела себя свободно и раскованно, и в откровенных сценах играла без стеснения. Эту легенду сочинил Митта для картины, которая стала новаторской для СССР. На самом деле Александра с трудом преодолевала волнение.
За роль в фильме Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов» пришлось побороться. Александра блестяще станцевала на пробах, но ответа сразу не получила. Режиссер предложила исполнителю главной роли Андрею Миронову самому выбрать себе партнершу. Он утвердил Яковлеву.
Александра всегда была окружена мужчинами, оказывающими знаки внимания, ей приписывали роман и с Мироновым, но Яковлева воспринимала его как наставника. Еще в студенчестве Александра вышла замуж за однокурсника Валерия Кухарешина. В браке, длившемся 7 лет, родились Кондратий и Елизавета. После развода актриса говорила о бывшем муже и свекрах только хорошее. Говорили, что причиной разлада в семье стала популярность Александры и ревность Валерия.
Со вторым супругом Яковлева познакомилась на съемках фильма «Парашютисты». Избранником актрисы стал профессиональный парашютист Калью Аасмяэ. Ради него актриса даже поменяла фамилию.
Но вскоре судьба сложилась так, что Александра уехала за границу, и с мужем она развелась. Вскоре Яковлева познакомилась с журналистом Александром Невзоровым, с которым, по ее словам, расписалась в шутку, а потом так же в шутку и развелась. «Ни о каких серьезных отношениях речи не шло», - признавалась актриса.
Фото: Кадр программы
Вскоре Александра вернулась к Калью Аасмяэ. Их брак продлился более 30 лет, но распался в 2017 году.
Александра, как и все ее коллеги, в начале 1990-х переживала непростые времена – работы не было, картины не снимали. Пришлось вернуться в родной Калининград. В это же время умерла любимая бабушка Александры. Денег на похороны не было, и актриса не придумала ничего лучше, чем отправиться к мэру и попросить его о помощи. Чиновник откликнулся на просьбу, а после предложил Александре Яковлевой пост вице-мэра.
Актриса, оставшаяся без любимой работы, согласилась и стала ответственной за сферу туризма в Калининграде. Вице-мэром Александра была пять лет, но после смены власти в городе ушла из политики.
Волею судьбы Александра в Санкт-Петербурге познакомилась с Олегом Тиньковым, который научил ее основам менеджмента и ведению переговоров. И вскоре Яковлева стала работать в аэропорту «Пулково», с 2010 года - муниципальным депутатом и в подразделении РЖД.
Но все годы, что Александра работала в комфортных офисах, актриса не переставала мечтать вернуться в кино и на сцену. Это произошло в 2016-м: ей предложили роль в новом «Экипаже». Казалось, что все у нее в жизни прекрасно – есть дети и внуки, работа. Но как гром среди ясного неба прогремела новость о госпитализации Александры Яковлевой. Актриса долго скрывала историю болезни, не комментируя госпитализацию. Однако в июне 2019 года она призналась в программе «Привет, Андрей!», что борется с раком, но безуспешно, и врачи дали ей всего несколько месяцев жизни.
Поборов депрессию, Александра взяла себя в руки, нашла силы не опускать рук. Она похудела на 20 килограммов и нашла отдушину в творчестве. Специально к 60-летнему юбилею актрисы драматург Татьяна Москвина поставила пьесу для бенефиса Яковлевой. Играя последний спектакль 19 июня 2019 года, больная раком Александра Яковлева расплакалась.
Сегодня Александре Яковлевой исполнилось 62 года. Близкие, поклонники и друзья желают имениннице терпения, сил и здоровья.
Текст: Галина Нежнева
Фото: kinopoisk.ru, кадры из фильмов, Starface
Видео: кадры из фильмов, youtube.com/ Россия 1
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!