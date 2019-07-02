Борющаяся с раком актриса Александра Яковлева отметила 62-й день рождения

Саша Иванес родилась в Калининграде. Растила ее бабушка, которая стала самым близким человеком будущей звезды, которую все позже узнают под фамилией Яковлева. Александра рассказывала, что ее родители погибли в ДТП, и все заботы о ребенке легли на бабушку и дедушку. Именно их фамилия позже стала псевдонимом актрисы.

Девочку воспитывали в строгости, но она занималась творчеством – играла на скрипке, занималась балетом и посещала драмкружок. Именно бабушка убедила Сашу, что та станет артисткой. После школы Яковлева приехала поступать в театральный вуз в Ленинграде, но провалилась на экзамене. Тогда она расплакалась перед приемной комиссией и сообщила, что бабушка умрет от горя. Абитуриентку приняли.

Дебют Александры состоялся в «Экипаже». Режиссер Александр Митта рассказывал позднее, что на съемках Яковлева вела себя свободно и раскованно, и в откровенных сценах играла без стеснения. Эту легенду сочинил Митта для картины, которая стала новаторской для СССР. На самом деле Александра с трудом преодолевала волнение.

За роль в фильме Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов» пришлось побороться. Александра блестяще станцевала на пробах, но ответа сразу не получила. Режиссер предложила исполнителю главной роли Андрею Миронову самому выбрать себе партнершу. Он утвердил Яковлеву.