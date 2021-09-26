Как сейчас выглядит Басилашвили: Цискаридзе поделился домашним фото 87-летнего актера
Артист балета и педагог Николай Цискаридзе сделал неожиданный подарок всем поклонникам народного артиста СССР Олега Басилашвили в день рождения актера. Тот, как известно, в последнее время перестал появляться на публике из-за плохого самочувствия, а его родственники не публикуют фото артиста в соцсетях.
Цискаридзе же, поздравляя звезду сериала «Мастер и Маргарита» с 87-летием, опубликовал домашний портрет Олега Басилашвили, полученный от его дочери в 2020-м году. На снимке артист запечетлен отдыхающим в саду.
Фото: @tsiskaridzenikolay/Instagram
«Сегодня день рождения у Олега Валериановича Басилашвили. Для меня это пример истинного Народного артиста, настоящего мужчины, верного служителя Аполлона. Это также пример преданности своему делу, так как в труппе родного БДТ Олег Валерианович состоит с 1959 года! Сотни любимых ролей, неповторимых образов, которым веришь. Мудрость и достоинство, которые хочется ставить в пример. Любовь и уважение людей, которые невозможно купить. Даже играя неоднозначных героев, он всегда остаётся в глазах зрителей интеллигентным, порядочным, счастливым человеком. Это натура, порода, ЛИЧНОСТЬ, которую невозможно скрыть», — поздравил актера Николай Цискаридзе.
Артист также написал множество пожеланий имениннику, а подписал пост от лица «постоянного зрителя, Коли». Подписчики Николая Цискаридзе присоединились и также высказали пожелания артисту.
Ранее сообщалось о том, что у пожилого актера диагностирован тромбофлебит. Из-за плохого самочувствия артист перестал посещать публичные мероприятия. В прошлом году Олег Басилашвили заболел коронавирусом, но, к счастью, перенес болезнь довольно быстро и без тяжелых осложнений.
Фото и видео: @tsiskaridzenikolay/Instagram; East News