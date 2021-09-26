Как сейчас выглядит Басилашвили: Цискаридзе поделился домашним фото 87-летнего актера

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе сделал неожиданный подарок всем поклонникам народного артиста СССР Олега Басилашвили в день рождения актера. Тот, как известно, в последнее время перестал появляться на публике из-за плохого самочувствия, а его родственники не публикуют фото артиста в соцсетях.

Цискаридзе же, поздравляя звезду сериала «Мастер и Маргарита» с 87-летием, опубликовал домашний портрет Олега Басилашвили, полученный от его дочери в 2020-м году. На снимке артист запечетлен отдыхающим в саду.