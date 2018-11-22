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84-летний Олег Басилашвили стал неузнаваемым из-за тяжелой болезни, грозящей ему ампутацией ноги

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Олег Басилашвили

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Многие коллеги и поклонники просто не узнали народного артиста СССР Олега Валериановича Басилашвили на недавнем мероприятии.

Олег Валерианович Басилашвили несколько лет назад буквально пропал с радаров СМИ — перестал давать интервью и выходить в свет. Правда, актер не мог пропустить недавнее торжество по случаю 75-летия Школы-студии МХТ. Он появился на мероприятии в сопровождении молодого коллеги Игоря Верника, который опубликовал фото с Басилашвили в своем микроблоге. После этого поклонники Олега Валериановича начали всерьез переживать за своего любимца: «Как же время летит безбожно.. Никого не щадит. Здоровья хочется пожелать и долголетия», «Как вы постарели», «Стареют кумиры и уходят! Здоровья любимый актер», «Олег Валерианович, здоровья и встреч, встреч и встреч!».

Позднее врачи объяснили журналистам «Экспресс-газеты», что происходит со здоровьем актера: «Тромбофлебит (тромбоз с воспалением стенки вены и образованием тромба, закрывающего ее просвет, — прим. ред.) прогрессирует, и последствия ее непредсказуемы. При самом худшем развитии событий Олегу Басилашвили грозит ампутация ноги». Разумеется Басилашвили обращался к специалистам, но они отказываются ему помогать — исправить ситуацию сейчас уже не получится.

Напомним, Олег Валерианович Басилашвили уже много лет живет со своей супругой Галиной Мшанской, которая в самые непростые периоды жизни актера всегда и во всем его поддерживает. Оба пока никак не комментируют состояние артиста.

Фото: Zamir Usmanov, Ekaterina Tsvetkova, Pravda Komsomolskaya, Gennadii Usoev / Global Look Press

Видео: Youtube.com / Global Look Press

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