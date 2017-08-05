Фотографии президента России, на которых он во время рыбалки хвастается крупным уловом, позируя с абсолютно голым торсом, вызвал небывалый ажиотаж в Сети.

Не остался в стороне и основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров, который, вероятно, был впечатлен отличной физической формой Путина и в честь этого решил запустить флешмоб.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Авг 5 2017 в 3:24 PDT

В своем Instagram программист опубликовал фото с голым торсом, подписав: «Моему инстаграму пришлось серьезно продвинуться, чтобы не отставать в усилившейся конкуренции со снимками Путина без рубашки. Если ты россиянин, должен принять участие в #PutinShirtlessChallenge. Два правила: никакого фотошопа и никакого пампинга. В противном случае — ты не альфа».

Публикация от Pavel Durov (@durov) Авг 14 2017 в 12:52 PDT