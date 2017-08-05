Как Путин! Павел Дуров оголил мощный торс вслед за президентом
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Фотографии президента России, на которых он во время рыбалки хвастается крупным уловом, позируя с абсолютно голым торсом, вызвал небывалый ажиотаж в Сети.
Не остался в стороне и основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров, который, вероятно, был впечатлен отличной физической формой Путина и в честь этого решил запустить флешмоб.
В своем Instagram программист опубликовал фото с голым торсом, подписав: «Моему инстаграму пришлось серьезно продвинуться, чтобы не отставать в усилившейся конкуренции со снимками Путина без рубашки. Если ты россиянин, должен принять участие в #PutinShirtlessChallenge. Два правила: никакого фотошопа и никакого пампинга. В противном случае — ты не альфа».
Многие подписчики уже откликнулись на сообщение Дурова, а в Сети появилась масса фотографий с хэштегом #PutinShirtlessChallenge.
Фото: instagram