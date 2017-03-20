Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили французскую столицу с официальным визитом, но как всегда смогли разрядить напряженную атмосферу протокольных встреч

В Париже герцог и герцогиня Кембриджские встретились с президентом Франсуа Олландом и посетили гала-ужин в официальной резиденции британского посла Эдварда Ллевеллина. Герцогиня Кэтрин появилась на ужине в сверкающем платье до пола.

Позднее супруги навестили военных в госпитале Les Invalides, после чего отправились в Музей Орсе, а также встретились со своими юными поклонниками и сфотографировались на фоне символа Франции — Эйфелевой башни. На этот раз на герцогине было платье-пальто Chanel и сумка этой же марки.

Еще одним стильным выходом стал визит супругов на коктейль в Елисейском дворце. Кейт Миддлтон выбрала черное платье Alexander McQueen, которое дополнила необычной жемчужной подвеской на серебряной цепочке.

Между герцогом и герцогиней явно не было напряжения. Так что слухи об измене принца Уильяма, судя по всему, уже остались в прошлом.

Фото: Global Look Press. Getty