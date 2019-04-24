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Очень похожи: Елена Малышева показала новые фотографии с мамой и нежно поздравила ее с днем рождения

Поклонники Елены Малышевой поражены ее сходством с мамой.

В эту среду, 24 апреля, телеведущая Елена Малышева поздравила свою маму с днем рождения.

«Сегодня день рожденья у моей мамы. Всю свою жизнь она проработала детским врачом. У нашей мамы трое детей, 6 внуков и 8 правнуков. Мамочка, я желаю тебе только здоровья и Долгих Долгих Долгих лет жизни», — написала она под видео, в котором собрала множество семейных фотографий.

Поклонники желают маме Елены Малышевой здоровья и поражаются их семейному сходству. «Вы прям одинаковые, ооочень похожи», «Долгих и здоровых лет жизни вашей маме! Вы очень с ней похожи внешне», «Вы-мамина копия. Маму с днём рождения. Здоровья и долгих лет жизни», — пишут они.

Сходство Елены и ее мамы уже отмечали зрители «Первого канала», когда они вместе снимались в одном из сюжетов.

Редакция Passion.ru присоединяется к теплым пожеланиям.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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