Очень похожи: Елена Малышева показала новые фотографии с мамой и нежно поздравила ее с днем рождения

Поклонники желают маме Елены Малышевой здоровья и поражаются их семейному сходству. «Вы прям одинаковые, ооочень похожи», «Долгих и здоровых лет жизни вашей маме! Вы очень с ней похожи внешне», «Вы-мамина копия. Маму с днём рождения. Здоровья и долгих лет жизни», — пишут они.

Сходство Елены и ее мамы уже отмечали зрители «Первого канала», когда они вместе снимались в одном из сюжетов.

Редакция Passion.ru присоединяется к теплым пожеланиям.