«Как две капли»: сходство Елены Малышевой и ее мамы впечатлило поклонников

Сколько бы времени ни проходило, для наших матерей мы всегда остаемся маленькими детьми. Семья Елены Малышевой не исключение. Известная телеведущая приехала в гости к своей родительнице, Галине Александровне Морозовой, чем, как всегда, с удовольствием поделилась с подписчиками в своем микроблоге.

И ведь не зря говорят, что дочери после того, как им исполнится 40 лет, становятся похожими на своих родительниц: Елена Малышева оказалась точной копией матери! Схожи они едва ли не во всем: начиная от элегантного стиля одежды до цвета волос и стрижки.

Кроме того, Галину Александровну подписчики увидели впервые, и многие из них отметили, что женщина держится очень уверенно в кадре, несмотря на то, что находится в роляторе, специальном устройстве, которое позволяет облегчить процесс ходьбы.