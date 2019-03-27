«Как две капли»: сходство Елены Малышевой и ее мамы впечатлило поклонников

Сколько бы времени ни проходило, для наших матерей мы всегда остаемся маленькими детьми. Семья Елены Малышевой не исключение. Известная телеведущая приехала в гости к своей родительнице, Галине Александровне Морозовой, чем, как всегда, с удовольствием поделилась с подписчиками в своем микроблоге.
И ведь не зря говорят, что дочери после того, как им исполнится 40 лет, становятся похожими на своих родительниц: Елена Малышева оказалась точной копией матери! Схожи они едва ли не во всем: начиная от элегантного стиля одежды до цвета волос и стрижки.
Кроме того, Галину Александровну подписчики увидели впервые, и многие из них отметили, что женщина держится очень уверенно в кадре, несмотря на то, что находится в роляторе, специальном устройстве, которое позволяет облегчить процесс ходьбы.
«По своей неграмотности я была против тележки, но на самом деле это очень удобное устройство», – поделилась с поклонниками своим мнением мама Елена Малышевой.
Она с удовольствием продемонстрировала все плюсы специальной тележки на колесах, показав и рассказав подписчикам, как благодаря этому устройству может легко передвигаться и отдыхать. Многие фолловеры, просматривая видео, отметили нежность и теплоту в отношениях между матерью и дочерью.
«Какое счастье – мама рядом», «Очень красивая женщина, ухоженная», «С мамой как две капли воды», «Такая хорошенькая, куколка просто, располагает к себе», «Мама очень красивая! А Вы, Елена, замечательная дочь! Пример для нас всех, как нужно помогать и заботиться о своих родителях! Спасибо!» – писали восторженные пользователи в комментариях под видеороликом.
Также заботливая телеведущая не забыла напомнить о том, как должна быть обустроена квартира, где обитает человек старшего возраста. Например, она подробно рассказала об отсутствии плинтусов во всех комнатах, благодаря чему передвижение на роляторе не вызывает каких-либо неудобств и помех, отметила важность не скользящей плитки, большого количества поручней в ванной и удобном расположении раковины. «Заботьтесь о ваших родителях!» – призвала Малышева и завершила свою съемку.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: Instagram, East News
Видео: Instagram