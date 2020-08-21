«Как девочка»: Олеся Судзловская покорила поклонников свежим образом с задорной прической

Олеся Судзиловская опубликовала в Instagram фото, на котором она позирует почти без макияжа с двумя задорными пучками волос на голове и в лиловом топе без рукавов. Поклонников актрисы снимок не оставил равнодушными.

«А глаза... Как океан», «Как девочка! Очень свежо и молодо выглядите», «Красавица!», «Какой милый зайчонок», «Фото как всегда прекрасное», «Образ огонь», «Какие игривые глазки и "ушки"-хвостики», «Олеся, Вы очень сипатичная», «Красотулечка!!», «Какая чудесная», «Очень классно выглядите», «Девочка наша красивая!!! Самая-пресамая! Всегда нежная, всегда спокойная!», «Классная, классная, талантливая и красивая!», «Олеся!!! Глаза огонь», — пишут они комплименты в многочисленных комментариях.

Отметим, что Олеся Судзиловская часто показывает лицо без макияжа и делится своими секретами красоты. В частности, актриса любит различные косметические процедуры, в том числе массаж.