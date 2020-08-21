«Как девочка»: Олеся Судзловская покорила поклонников свежим образом с задорной прической
Фото: Instagram Олеси Судзиловской
Олеся Судзиловская опубликовала в Instagram фото, на котором она позирует почти без макияжа с двумя задорными пучками волос на голове и в лиловом топе без рукавов. Поклонников актрисы снимок не оставил равнодушными.
«А глаза... Как океан», «Как девочка! Очень свежо и молодо выглядите», «Красавица!», «Какой милый зайчонок», «Фото как всегда прекрасное», «Образ огонь», «Какие игривые глазки и "ушки"-хвостики», «Олеся, Вы очень сипатичная», «Красотулечка!!», «Какая чудесная», «Очень классно выглядите», «Девочка наша красивая!!! Самая-пресамая! Всегда нежная, всегда спокойная!», «Классная, классная, талантливая и красивая!», «Олеся!!! Глаза огонь», — пишут они комплименты в многочисленных комментариях.
Отметим, что Олеся Судзиловская часто показывает лицо без макияжа и делится своими секретами красоты. В частности, актриса любит различные косметические процедуры, в том числе массаж.
Недавно она похвасталась идеальной зоной декольте и рассказала, как ухаживает за кожей: «За шеей и зоной декольте находим время и возможность ухаживать? Что можем сделать по уходу за этими зонами? Ниже привожу список своих "помощников" в этих областях. Итак. Деликатные диски-эксфолианты (с эффектом скраба). Применяю по необходимости до 2 раз в неделю. Увлажняющий крем для шеи и декольте. Суперувлажняющий крем с эффектом лифтинга. Маски, которые "захватывают" зону шеи, а некоторые — даже и декольте. Не пренебрегаем регулярно щедро "кормить" кожу, предупреждая различные эстетически несовершенные моменты. Витаминные уколы для увлажнения и питания. Мощнейшая поддержка по уходу за кожей. Процедура проводится по назначению специалиста, примерно 1 раз в месяц. После процедуры идеально применить противовоспалительную лампу, снимающую излишнюю красноту и отек».
Фото и видео: Instagram
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