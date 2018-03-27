«Как будто маленькие Ангелы попрощались»: Екатерина Андреева рассказала о мистике в эфире программы «Время»

Трагедия с пожаром в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» заставила телеведущую Екатерину Андрееву вспомнить о мистическом случае, который произошел во время эфира программы «Время» около пятнадцати лет назад.

«1 июля 2002 над Боденским озером столкнулись 2 самолета. Погиб 71 человек. 52 — это дети. В эфире программы "Время" было прямое включение с места трагедии и когда наш корреспондент начал говорить, вдруг ото всюду стал слышаться детский смех. Он был таким звонким и чистым, что покрыл все пространство студии и попал во все включенные в этот момент телевизоры», — рассказала она.

Происхождение этого смеха оказалось мистическим: «У меня перехватило горло и сердце застучало — потому что ни в студии, ни рядом с корреспондентом детей не было. А смех был. Потом проверили все линии связи и нигде не было зафиксировано детского смеха. Как будто маленькие Ангелы попрощались, но не через плач, а через смех и улетели».