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«Как будто маленькие Ангелы попрощались»: Екатерина Андреева рассказала о мистике в эфире программы «Время»

56-летняя Екатерина Андреева слышала смех умерших детей.

Трагедия с пожаром в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» заставила телеведущую Екатерину Андрееву вспомнить о мистическом случае, который произошел во время эфира программы «Время» около пятнадцати лет назад.

«1 июля 2002 над Боденским озером столкнулись 2 самолета. Погиб 71 человек. 52 — это дети. В эфире программы "Время" было прямое включение с места трагедии и когда наш корреспондент начал говорить, вдруг ото всюду стал слышаться детский смех. Он был таким звонким и чистым, что покрыл все пространство студии и попал во все включенные в этот момент телевизоры», — рассказала она.

Происхождение этого смеха оказалось мистическим: «У меня перехватило горло и сердце застучало — потому что ни в студии, ни рядом с корреспондентом детей не было. А смех был. Потом проверили все линии связи и нигде не было зафиксировано детского смеха. Как будто маленькие Ангелы попрощались, но не через плач, а через смех и улетели».

«Нет таких слов, чтоб сгладить горе, нет таких слез, чтоб успокоить сердце, нет таких объятий, чтоб согреть потерявших... Нет ничего, кроме этого смеха, непонятно как пробившегося в эфир в 2002 году, который я слышу до сих пор. Только время лечит, и оно уже начало свою тихую работу, которую практически невозможно принять сразу, все слишком остро, больно, несправедливо, но оно не отступит и так же тихо будет залатывать раны сердец, которые все равно останутся в шрамах, а оно все равно не отступится ни от кого и будет пытаться всех примирить с Судьбой. И всегда люди будут препятствовать этой тихой работе времени, потому что есть то, что ты не сможешь забыть никогда.... И вечный "Реквием" Верди, который он написал для всего человечества, плачет с нами по всем погибшим во все времена, изливая все слезы Мира...», — написала звезда «Первого канала».

Фото: instagram

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