Владимир Путин назвал причины трагедии в Кемерово и поддержал пострадавших

Владимир Путин прибыл в Кемерово сегодня рано утром и сразу же отправился к сгоревшему торговому центру «Зимняя вишня», где возложил букет к стихийному мемориалу у здания. Также президент провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара.

«Что же у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана где-то в шахте. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за разгильдяйства», — заявил глава государства на этой встрече с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым, полпредом в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло и министром по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимиром Пучковым.