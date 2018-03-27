Владимир Путин назвал причины трагедии в Кемерово и поддержал пострадавших
Владимир Путин прибыл в Кемерово сегодня рано утром и сразу же отправился к сгоревшему торговому центру «Зимняя вишня», где возложил букет к стихийному мемориалу у здания. Также президент провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара.
«Что же у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана где-то в шахте. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за разгильдяйства», — заявил глава государства на этой встрече с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым, полпредом в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло и министром по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимиром Пучковым.
«Как разрешения получали на этот вид деятельности? Ну, это Следственный комитет мне ответит, как была организована работа по спасению людей и что сейчас делается для оказания помощи пострадавшим. Первое чувство, когда говорят о количестве погибших детей, не плакать, а реветь хочется. А когда послушаешь здесь, уже другие чувства возникают», — эмоционально добавил Владимир Владимирович.
Путин также встретился с инициативной группой жителей Кемерова, но на прямой вопрос об отставке губернатора Тулеева (которую ждут многие кемеровчане) прямо не ответил, заявив, что сначала надо разобраться, а не делать заявления на камеру «ради красного словца».
Сегодня президент объявил 28 марта днем национального траура по погибшим.
Фото: Global Look Press