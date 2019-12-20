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Бортич в мини, Ходченкова в «мужском» костюме и другие звезды на премьере фильма «Холоп»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александра Бортич

Фото: Пресс-служба

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась громкая премьера главной комедии Нового года «Холоп» режиссера Клима Шипенко.

Первыми зрителям картину представили режиссер Клим Шипенко, актеры Милош Бикович, Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Александр Самойленко, Кирилл Нагиев, и продюсеры фильма. Оценить фильм пришли Светлана Ходченкова, Кристина Асмус, Агния Кузнецова, Жанна Мартиросян и многие другие.

Это история об эгоистичном «мажоре» Грише, который в один не очень прекрасный день после аварии приходит в себя… в 1860 году в барской усадьбе. Теперь он – обычный холоп без связей и связи и ему предстоит пройти непростой путь, чтобы из наглого сынка богатых родителей превратиться в человека, который умеет ценить простые вещи, умеет дружить, ну и, конечно, любить.

Фильм «Холоп» выйдет на российские экраны 26 декабря. Купить билеты можно будет здесь.

Фото: пресс-служба

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