Бортич в мини, Ходченкова в «мужском» костюме и другие звезды на премьере фильма «Холоп»

Это история об эгоистичном «мажоре» Грише, который в один не очень прекрасный день после аварии приходит в себя… в 1860 году в барской усадьбе. Теперь он – обычный холоп без связей и связи и ему предстоит пройти непростой путь, чтобы из наглого сынка богатых родителей превратиться в человека, который умеет ценить простые вещи, умеет дружить, ну и, конечно, любить.

Фильм «Холоп» выйдет на российские экраны 26 декабря. Купить билеты можно будет здесь.