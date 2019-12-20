Бортич в мини, Ходченкова в «мужском» костюме и другие звезды на премьере фильма «Холоп»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Первыми зрителям картину представили режиссер Клим Шипенко, актеры Милош Бикович, Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Александр Самойленко, Кирилл Нагиев, и продюсеры фильма. Оценить фильм пришли Светлана Ходченкова, Кристина Асмус, Агния Кузнецова, Жанна Мартиросян и многие другие.
Это история об эгоистичном «мажоре» Грише, который в один не очень прекрасный день после аварии приходит в себя… в 1860 году в барской усадьбе. Теперь он – обычный холоп без связей и связи и ему предстоит пройти непростой путь, чтобы из наглого сынка богатых родителей превратиться в человека, который умеет ценить простые вещи, умеет дружить, ну и, конечно, любить.
Фильм «Холоп» выйдет на российские экраны 26 декабря. Купить билеты можно будет здесь.
Фото: пресс-служба
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